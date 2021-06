Vojvodkyňa Kate rozniesla „na lodičkách“ hollywoodske FOTO Meghan: V daždi to viac sekne MNE! ×

Je to herečka? Riaditeľka firmy? Nebodaj modelka? Neznalý človek by pri pohľade na očarujúcu vojvodkyňu Kate Middleton (39) netušil, kam si má túto štýlovú dámu zaradiť. Catherine je totiž takpovediac „človekom do každého počasia“, a to obrazne a aj doslovne. Najnovšie sa totiž objavila v londýnskej škole ekonómie, a to aj napriek veľkému lejaku.