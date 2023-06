Rodinní príslušníci speváčky Madonny prehovorili o najhorších chvíľach v ich živote. V stredu večer totiž jej manažér Guy Oseary zverejnil desivú správu. Madonnu v sobotu našli v bezvedomí. Privolaní lekári museli speváčku zaintubovať a previezť ju do nemocnice, kde skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Rozvinula sa u nej vážna bakteriálna infekcia, ktorá mala za následok niekoľkodňovú hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ uviedol v správe na Instagrame. Doplnil, že aktuálne je pod dohľadom lekárov a očakáva sa, že sa čoskoro úplne zotaví. Vzhľadom na jej vážny zdravotný stav oznámil zrušenie jej nadchádzajúceho turné, ktoré malo odštartovať 15. júla koncertom v kanadskom Vancouveri.

Speváčka Madonna skončila na JISKE. Zdroj: Instagram Madonna

O tom, že speváčka balansovala medzi životom a smrťou, svedčia aj slová rodinných príslušníkov. „Pripravovali sme sa na najhoršie. Nikto nevedel, ako sa situácia vyvinie,“ uviedol britskému denníku nemenovaný člen Madonninej rodiny. Jej kolaps brali ako posledné varovanie. „Báli sme sa, že ju stratíme. Stav bol veľmi vážny, nepredvídateľný, preto sme to držali v úplnom utajení,“ dodal zdroj. Podľa ich slov dávala speváčka kariéru pred svoje zdravie. Člen rodiny povedal, že šokujúci kolaps bol pre Madonnu budíčkom, ktorá je presvedčená, že je „neporaziteľná“ a veľmi tvrdo sa snažila pripraviť na turné.

Išla na plný plyn

Presne tak aj vyzerali jej posledné dni pred prevozom do nemocnice. Speváčka drela hodiny denne na choreografiách a skúškach na pripravované turné. Na posledných záberoch, ktoré zverejnila pred týždňom, len pár dní pred hospitalizáciou, vyzerala unavene a vyčerpane. Žiadnu chorobu si nepripúšťala a išla na plný plyn. A ako sa zdá, jej telo to nezvládlo.

Počas hospitalizácie mala byť celý čas po boku svojej matky jej dcéra Lourdes Leon (26). Do jej apartmánu v New Yorku sa však zbehli aj jej ďalší súrodenci, ktorí sa o život matky báli. Paparacom sa podarilo pred jej domom nasnímať synov Rocca a Davida. Aktuálne by mal byť zdravotný stav speváčky už stabilizovaný, no rodina ani manažér bližšie informácie nezverejnili.