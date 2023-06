Najnovšie FOTO Patricka Duffyho naháňa hrôzu: Sláva, tragédie a plastiky ho zmenili na figurínu ×

Seriálového Bobbyho Ewinga z kultového Dallasu alebo Franka Lamberta z ikonického seriálu Krok za krokom predstavovať netreba. Patrick Duffy (74) patril svojho času medzi najobsadzovanejších hercov, no dnes by ste ho už takmer nespoznali. Z fešáka a lámača ženských sŕdc je postarší muž, ktorý to navyše – aspoň od pohľadu – prehnal s plastikami.