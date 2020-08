Brad Pitt spočiatku románik s Angelinou Jolie popieral. Dlho však svoju aférku netajil a nakoniec sa Jennifer predsa len priznal. V tom čase dvojica bývala vo svojej vile, ktorú po rozchode predali. Veľká nehnuteľnosť s obrovskou záhradou, tenisovým kurtom a bazénom je však opäť na predaj za 23 miliónov dolárov.

V dvojposchodovom dome sa nachádza päť veľkých spální, 10 kúpeľní a hneď niekoľko terás, ktoré vás zavedú do veľkej záhrady. V areáli domu sa taktiež nachádza hosťovský apartmán a odpočinková miestnosť pri bazéne. Než sa dvojica rozišla, Jennifer priznala v rozhovore pre The Guardian , že je pripravená mať s Pittom deti. A bodaj by nie. V takom obrovskom dome by si mohla celá rodina nažívať aj do konca života. Jennifer sa však s Bradom rozišla v roku 2005 po piatich rokoch manželstva.

Jennifer Aniston ani Brad Pitt však momentálne nemajú po svojom boku žiadnu lásku. Fanúšikovia však tajne dúfajú, že sa jedného dňa do krásnej vily nasťahujú opäť a dokončia to, po čom Jennifer tak veľmi túžila - založiť si šťastnú rodinu.