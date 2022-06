Herečka a módna návrhárka oslávila v pondelok svoje 36. narodeniny vo veľkom štýle. Niežeby zorganizovala super párty roka, ale na verejnosti sa ukázala zmenená na nepoznanie a dokonca žiarila šťastím. Prepadnuté líca a vychudnuté telo na kosť sú zjavne už minulosťou a z Ashley je znova tá kráska, ktorú obdivovali dievčatá po celom svete. A ako inak, za jej premenou nie je nič iné ako muž.

Mary-Kate a Ashley Olsen. Zdroj: Mike Coppola

Svoje narodeniny oslávila v drahom steakhouse The Grill v New Yorku spoločne so svojím priateľom Louisom Eisnerom. O dvojici sa dokonca približne pred mesiacom objavili klebety v súvislosti s prsteňom, ktorý mala Ashley na ruke. Sobáš páru však ani jeden z dvojice nepotvrdil. Ashley na večeru vyrazila v roztrhaných džínsach, svetlom tope a čiernom saku. K oslave sa nepridala jej dvojička Mary-Kate ani jej mladšia sestra. Ako sa teda zdá, Ashley si chcela narodeniny užiť v spoločnosti muža, po ktorého boku znova žiari.

