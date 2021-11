FOTO Odvážne šaty sa Gage vypomstili: Chcela to dať na Marilyn Monroe, skončilo to TRAPASOM! ×

Lady Gaga zavítala po premiére filmu House of Gucci do The Late Show s moderátorom Stephenom Colbertom. Keď však opúšťala štúdio, stal sa jej trapas ako hrom. Paparacom v plnej kráse ukázala, čo skrýva pod šatami!