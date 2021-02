Na starú Gagu zabudnite! Ako sa zdá, speváčka nezmenila dočasne iba svoju profesiu – keďže v Ríme momentálne nakrúca ďalší film – ale aj štýl obliekania. Šialené kostýmy, v ktorých sa predvádzala na pódiu, ale aj na ulici, nechala v skrini a do centra Ríma sa vybrala oblečená ako práva dáma!

Gaga odcestovala do Ríma za nakrúcaním nového filmu režiséra Ridleyho Scotta (83). Keď bola speváčka na ceste do svojho hotela, spoznať ju mali veľký problém aj paparacovia. Nielenže mala oblečené dlhé leopardie šaty, v ktorých decentne odhalila rameno, a na nohách obuté elegantné lodičky, ale aj prefarbené vlasy na hnedo. Na poslednom vystúpení, keď spievala americkú hymnu na inaugurácii prezidenta Joea Bidena, mala ešte vlasy zafarbené na blond. Na tvári mala poctivo nasadené ochranné rúško, ktoré si dokonale zladila so svojím outfitom.

VIDEO Speváčka Lady Gaga má svoju vlastnú edíciu sušienok Oreo

Speváčka ako jedna z mála celebrít patrí medzi tie, ktoré opatrenia poctivo dodržiavajú. „Môj blízky rodinný priateľ musel prednedávnom do nemocnice. Nakazil sa koronavírusom a má ťažší priebeh,” povedala pre britský denník Daily Mail. Nie je to však prvýkrát, čo Gaga počas korony necháva svoje veselé outfity zatvorené v skrini.

Na druhej strane, počas koronavírusovej pandémie sa väčšina koncertov či akcií na červenom koberci zrušila. Ktovie, nebyť korony, možno by Gaga svojimi šialenými outfitmi šokovala naďalej.

