FOTO Neuveríte, ako teraz vyzerajú Vengaboys: 25 rokov po MEGAHITE sú zmenení na nepoznanie ×

Je to dvadsaťpäť rokov, čo ikonická holandská tanečná skupina z deväťdesiatych rokov prvýkrát potešila svet skladbami ako Bum, Bum, Bum, Bum!!, Ibiza či We Like to Party. 25. výročie prvého hitu oslávila skupina návratom na pódiá. A musíme uznať, že členovia sa za ten čas poriadne zmenili.