Už o tri dni odštartuje v Karlových Varoch týždňové podujatie, ktoré každoročne priláka veľké ale i malé hviezdičky filmového plátna. Aj tentoraz si organizátori pripravili prekvapenie v podobe hollywoodskej hviezdy. Nie je ňou nik iný ako filmový gladiátor Russell Crowe, ktorý v rámci programu predvedie aj svoje hudobné nadanie. Okrem úchvatných predstavení, módnych prehliadok a celebrít nahodených v luxusných róbach sa však fanúšikovia môžu tešiť aj na novú dávku trapasov, o ktoré nikdy nebola núdza.

Americký herec Johnny Depp zdraví fanúšikov počas 55. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch . Zdroj: Petr David Josek

Medzi tie najväčšie sa zapísali aj odvážne šaty modelky Andrey Verešovej, ktorá na červenom koberci pred objektívmi fotoaparátov v nestráženom momente odhalila svoj rozkrok.

Poriadny rozruch urobil v roku 2021 aj filmový pirát Johnny Depp, ktorý najskôr na festival dorazil s celkom slušným meškaním a nakoniec utŕžil hanbu, keď sa opil pod obraz Boží.

Živá česká Barbie Gabriella Jiráčková ukázala prsia aj rozkrok. Zdroj: Profimedia

Johnny však nebol jediný, kto to na festivale s alkoholom prehnal. Každý rok sa objavia fotografie opitých celebrít. Medzi nimi v minulosti nechýbal ani český herec a režisér Bolek Polívka. S alkoholom to v minulosti prehnala aj britská herečka Saffron Burrows, ktorá sa nakoniec podnapitá okúpala vo fontáne. Pod vplyvom alkoholu to v minulosti vedela poriadne roztočiť aj Ivana Gottová. K podujatiu neodmysliteľne patria aj menšie či väčšie zrady oblečenia. Svoje o tom vie herec a spevák Leoš Mareš, ktorému sa nohavice roztrhli v rozkroku... Kto vie, čo veselé prinesie tento ročník.