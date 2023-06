Modelka Heidi Klum, ktorá aj napriek vyššiemu veku vyzerá stále dokonale momentálne šokovala verejnosť. Momentálne si užíva romantické chvíle so svojim mladým manželom v Benátkach a pri pohľade na ich spoločné fotografie nie jednému napadne, či naozaj nie je tehotná.

Heidi síce pred nedávnom oslávila päťdesiatku, no chýri o jej tehotenstve sú známe aj z minulosti. Napriek tomu sa niekedy nevyhne otázkam o tom, či by ešte túžila po jednom dieťatku. I keď ona má veľkú rodinku, jej manžel Tom totiž zatiaľ nemá vlastné dieťa. Na túto tému sa s ňou vo svojej talk šou bavila aj Jennifer Hudson. Modelke dala zopár otázok, na ktoré mala odpovedať len „áno alebo nie“. Jednou z nich bolo, či by ešte chcela mať dieťatko.

Heidi Klum a jej partner Tom Kaulitz. Modelka priznala, že ďalšie dieťa by zrejme prijala. Zdroj: Getty Images

Anketa Zdá sa vám na najnovších fotografiách Heidi naozaj tehotná? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Niekedy je to nie, áno, nie, áno. Urobila som to štyrikrát. Potom som každý raz osem mesiacov dojčila a potom som bola opäť tehotná trikrát po sebe. Čakala som dlhý čas, tak možno áno,“ povedala Klum, ktorá priznala, že jej nastavenie v tejto otázke sa mení podľa aktuálneho naladenia. Nakoniec sa však za všeobecnej radosti prítomného publika rozhodla pre odpoveď „áno“.



Prečítajte si tiež: