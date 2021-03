Minulý týždeň otriasla Hollywoodom správa o rozchode speváčky Jennifer Lopez (51) a jej snúbenca Alexa Rodrigueza (45)! Príčinou rozchodu páru mala byť nevera jej partnera, o ktorej sa hovorilo už dlhšie. Najnovšie fotografie však hovoria pravý opak a vyzerá to tak, že medzi dvojicou je všetko v poriadku.

Horúce bozky a Jennifer Lopez vysmiata od ucha k uchu! Takto teda rozídený pár nevyzerá, práve naopak. Dvojica sa aktuálne nachádza na dovolenke v Dominikánskej republike, kde si užívajú bezstarostný život v luxusnom apartmáne. Na oko rozídené celebrity neunikli paparacom ani na opačnom konci sveta a odfotili ich práve vtedy, keď vylihovali na ležadlách pred svojim apartmánom.

Na záberoch vidieť, ako sa Alex nakloní k Jennifer a vášnivo ju pobozká. Séria fotografií okamžite obletela celý svet, čím zároveň vyvrátila správy o ich rozchode, ktoré nezostali bez reakcie. „Na našom vzťahu neustále pracujeme,” vyjadrila sa stručne dvojica na margo správ o ich odlúčení.

Na bývalého bejzbalového hráča sa to však v poslednom čase valí z každej strany. Pred mesiacom sa prevalila jeho aférka s reality hviezdičkou Madison LeCroyovou. V nedeľu zas priliala vodu do ohňa aj Playboy modelka Zoe Gregory, ktorá pre britský The Sun uviedla, že jej Rodriguez posielal eroticky ladené správy aj fotografie. Nečudo, že si blízki priatelia Jennifer myslia, že ich vzťah je odsúdený na zánik.

