Čo by to bolo za odovzdávanie cien, ak by sa na pódiu nespadla aspoň jedna celebrita. O tohtoročný pád sa postaral 28-ročný spevák J-Hope, ktorému nevyšiel krok. Speváka bolo vidieť ako padá, keď zostúpil z plošiny počas svojho vystúpenia. J-Hope to všetko zobral s nadhľadom, usmieval sa od ucha k uchu, keď sa rýchlo postavil a pokračoval v nacvičenej choreografii.

Zdroj: Kevin Mazur

O omnoho väčší škandál sa postarala sexi speváčka Doja Cat, ktorá takmer zmeškala prebratie svojej ceny pre neodkladnú biologickú potrebu. Skôr ako stihli producenti zareagovať, vybehla udýchaná na pódium a fanúšikom oznámila: „Nikdy v celom mojom živote som sa tak rýchlo nevymočila," zahlásila v priamom prenose, pričom si rukami siahla do rozkroku. Speváčka mala na sebe oblečené odvážne trblietavé šaty s rozparkom až k bokom a s extra hlbokým výstrihom, z ktorého jej počas náhlenia sa na pódium takmer vyskočili prsia. Krátko nato sa speváčka rozplakala, keď si uvedomila, akú vzácnu cenu práve vyhrala. "Naozaj si to vážim. Ďakujem všetkým, mojej rodine, môjmu tímu. Nebola by som tu bez vás a nebola by som tu bez mojich fanúšikov,“ povedala do mikrofónu.

Zdroj: Profimedia

Núdza nebola ani o horúce bozky a nežnosti priamo pred kamerami a fotoaparátmi. O tie sa postarala hviezda reality šou Kourtney Kardashian a jej hudobník Travis Barker, ktorí ukázali na červenom koberci v Las Vegas pri udeľovaní cien Grammy svoju nesmiernu lásku. Rovno pred objektívmi zvedavých fotografov si vymenili niekoľko vášnivých bozkov. A neboli ani zďaleka jediní.

