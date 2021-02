Najbohatšia členka z rodu Kardashianiek, Kylie (23), má majetok v hodnote 900 miliónov eur. Značnú časť peňazí neinvestuje iba do svojho podnikania, ale aj do trojročnej Stormi. Jej malá dcérka síce ledva rozpráva, no už teraz dokáže lepšie zapózovať pred fotoaparátom ako hociktorá modelka. Keď išla Stormi prvý raz do škôlky, Kylie jej kúpila ruksak za 12-tisíc dolárov. Malú dcérku si nakrútila na video, ako uteká medzi luxusnými autami a pred mobilným telefónom pózuje jedna radosť.

Za svojou mladšou sestrou nezaostáva ani botoxová Khloé. V roku 2018 sa jej narodila dcérka True, ktorú má s basketbalistom Tristanom Thompsonom. A zatiaľ, čo si niektoré celebrity svoje súkromie strážia a svoje deti od sociálnych sietí odhovárajú, Khloé malú True vystavuje svojim fanúšikom na oči azda každý deň. Oblečie ju do luxusných šiat Louis Vuitton, do ruky jej dá minikabelku a na hlavu nasadí štýlové okuliare. Dvojročná True síce ledva chodí a ledva rozpráva, no pózovanie pred fotoaparátom jej ide na jedničku.

Najslávnejšia z Kardashianiek, Kim, má so svojím manželom Kanyem Westom štyri deti: dcérky North West (7), Chicago West (3) a synov Sainta West (5) a Psalma West (1). Rovnako ako jej slávne sestry aj ona zverejňuje fotografie svojich detí, nad ktorými sa jej fanúšikovia rozplývajú.

