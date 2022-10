FOTO Lucka Vondráčková už nie je sama! Šťastie našla v náručí o 18 rokov mladšieho fešáka ×

Po rozvode s hokejistom Tomášom Plekancom bola Lucka dlhšie sama, no minulý rok sa dala dokopy s moderátorom Petrom Vojnarom. Dvojica sa často ruka v ruke ukazovala v spoločnosti, no vzťah sa im po pár mesiacoch rozpadol. "Niekedy sa to tak stane. Z lásky je priateľstvo. Zažili ste to?“ spýtala na jar tohto roka svojich priaznivcov Vondráčková na instagrame a pred pár dňami pre české médiá potvrdila, že jej srdce opäť zahorelo láskou.