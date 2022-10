Útek do Británie sa pre mladú 22-ročnú Ukrajinku Sofiiu Karkadym neskončil šťastne. Po tom, ako v máji po desiatich dňoch zničila britskú rodinu, keď sa zamilovala do otca dvoch detí, sa jej rozprávka skončila. 30-ročný Tony Garnett dal Sofii po 4-mesačnom vzťahu kopačky. Mladá blondínka si tak zbalila kufre a vrátila sa domov na Ukrajinu.

Keď sa mladá Ukrajinka Sofiia presťahovala do Británie a našla útočisko u britskej rodiny, nikto netušil, čo sa stane o pár dní neskôr. Sofiia sa počas desiatich dní zamilovala do otca dvoch detí Tonyho, ktorý ju spolu so svojou ženou prichýlil pod ich strechu. 30-ročný muž neváhal a nakoniec po desiatich dňoch svoju rodinu pre mladú Sofiiu opustil.

A hoci sa dvojica prvé mesiace chválila zamilovanými fotografiami a dokonca uvažovala nad svadbou, jej milostný príbeh sa skončil tak rýchlo, ako sa začal. Koncom septembra oznámil Tony médiám, že vzťah so Sofiiou ukončil. Dôvodom boli výčitky voči Tonyho rodine, nadmerné popíjanie alkoholu a agresívne útoky Sofiie, ktorú nakoniec pred Tonyho domom zatkla pre výtržníctvo polícia. Mladá žena sa síce bránila a svoje správanie ospravedlňovala zlomeným srdcom, no lásku otca dvoch detí sa jej už späť získať nepodarilo.

Ukrajinská utečenka, ktorú jej britský milenec vyhodil po tom, čo pre ňu opustil svoju partnerku a dve deti, odletela v pondelok večer späť do vojnou zničenej krajiny. Sofiia Karkadym (22), stále uplakaná po rozchode s ochrankárom Tonym Garnettom, nastúpila do lietadla na manchesterskom letisku a na Ukrajinu odcestovala cez Poľsko. Vyprevadil ju na letisko 30-ročný pán Garnett, ktorý ukončil ich štvormesačný vzťah po tom, čo ju obvinil, že sa opakovane opila a bodala nožom do kuchynskej steny v prenajatom dome v Bradforde.

Sofiia pre britské médiá pred odchodom uviedla, že do poslednej chvíle dúfala, že Tony zmení názor a udobria sa. Na jej smolu sa tak nestalo a Sofiia sa nakoniec vrátila na Ukrajinu, z ktorej ušla pred vojnou.

"Zarezervovala som si spiatočnú letenku, pretože to bolo len o pár libier viac ako jedna letenka. Môžem sa vrátiť len vtedy, ak Tony zmení názor, v čo stále dúfam, že urobí. Neexistuje pre mňa žiadny iný muž a požiadala som ho, aby sa nestretával so žiadnymi inými dievčatami, pretože by sme to ešte mohli vyriešiť. Môžeme sa porozprávať v budúcnosti. Milujem Tonyho viac, ako to dokážu povedať slová. Povedala som mu, že ma mrzí, že som mu tiež ublížila," uviedla Sofiia pre denník Daily Mail pred odletom a dodala, že sa teší na svoju rodinu a babku, ktorá oslavuje narodeniny. Stále však dúfa, že sa čoskoro vráti k Tonymu. Ten však túto možnosť vylúčil. „Dvakrát ju zatkli v mojom dome a objavila sa aj neskoro v noci. Minulú noc sa dokonca objavila v dome priateľov, kde som bol na večeri, a zabúchala na dvere. Musí pochopiť pravidlá zákonov aj pravidlá rozchodu. Je koniec," uviedol 30-ročný muž pre médiá.