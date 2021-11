Tam, kde sa objaví Lady Gaga, je o zábavu postarané! Na slávnostnej premiére filmu House of Gucci, ktorý je nakrútený podľa skutočnej udalosti, bola jednoznačne za najväčšiu hviezdu. Akoby mala v šuplíku tajný návod, ako na červenom koberci docieliť, aby sa všetci pozerali iba na ňu.

To je proste Gaga! Nie je len skvelá speváčka a herečka, ale aj šoumenka. Na premiéru nového filmu režiséra Ridleyho Scotta, v ktorom stvárnila Patriziu Reggiani, vdovu po vnukovi zakladateľa módneho domu Gucci, prišla oblečená v honosnej fialovej róbe. Po zemi za sebou ťahala dlhý závoj a na nohách mala natiahnuté dierkované pančuchy s podväzkami. Už ako zvyčajne vytiahla zo skrine aj svoje obľúbené gigantické čierne topánky na opätku.

Nebola to však iba jej nezvyčajná róba, vďaka ktorej zatienila i svoju hereckú kolegyňu Salmu Hayek.

Počas fotenia s Adamom Driverom sa na neho zavesila a zdvihla jednu nohu, počas fotenia s hercom a so spevákom Jaredom Letom si zas nenápadne pozdvihla šaty, akoby chcela všetkým ukázať, akú spodnú bielizeň si obliekla. Aj keď to vyzeralo, že si Gaga ukradla celú premiéru len pre seba, na červenom koberci sa objavili aj jej kolegovia z nakrúcania.

Anketa Páčili sa vám šaty Lady Gaga na premiére filmu? Áno, bola v nich nádherná! 86% Nie, mohla si obliecť niečo lepšie! 14% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Salma Hayek, ktorá si vo filme zahrala Pinu Auriemmu, sprostredkovateľku vraždy vnuka Gucciho, dorazila na premiéru v nádherných zlatých šatách. Rumunská herečka a modelka Madalina Ghene stavila na priesvitnú hnedú róbu a francúzska herečka Camille Cottin na biely overal.

Film House of Gucci s hviezdnym hereckým obsadením vznikol podľa skutočného príbehu Patrizie Reggiani. Tá v roku 1995 naplánovala vraždu svojho bývalého muža, milionára a vnuka zakladateľa módneho domu Gucci Maurizia. Patriziu zatkli v roku 1997 a v roku 1998 ju obvinili z objednávky vraždy. Na slobodu sa dostala až v roku 2016, no to, kde sa momentálne nachádza, známe nie je.

Prečítajte si aj: