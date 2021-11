Na svoje telo je hrdá, obľubuje nahotu a patrí medzi top modelky sveta! To je však len smietka toho, čo o Emily vieme. Ako to už býva zvykom, herečky, no predovšetkým modelky sa v šoubiznise stretávajú aj s menej príjemnými vecami. Napríklad obťažovaním. Ako sa zdá, Emily by o tom vedela rozprávať celé hodiny. Namiesto toho sa však rozhodla, že napíše knihu, v ktorej svojim mladším kolegyniam z brandže otvorí oči.

Presný rok neuviedla, no spomína si, akoby to bolo iba včera. Emily priznala, že jej zaplatili 25-tisíc dolárov za to, aby na Super Bowle robila spoločnosť malajzijskému miliardárovi známemu pod prezývkou Jho Low, ktorý má na krku obvinenie z masového finančného podvodu 1MDB. Tento podvod je údajne „jeden z najväčších finančných škandálov na svete".

Americká modelka a herečka Emily Ratajkowski (30) odhalila šokujúce informácie o sexuálnom obťažovaní, ktorého obeťou sa stala v roku 2013. Pod vplyvom alkoholu ju mal podľa jej slov sexuálne obťažovať a obchytkávať slávny spevák počas nakrúcania kontroverzného videoklipu. Zdroj: youtube

Emily v knihe prezradila aj to, čo sa dialo na nakrúcaní videoklipu k piesni Blurred Lines, ktorý odštartoval jej kariéru. Vo videoklipe boli okrem Emily ešte dve ďalšie polonahé modelky pričom špeciálna webová verzia videoklipu obsahovala aj zábery, na ktorých mali modelky holé prsia. „Náhle som z ničoho nič pocítila chlad a neznáme cudzie ruky držiace zozadu moje nahé prsia. Inštinktívne som sa odtiahla, pozerajúc sa na Robina Thicka,“ opisuje modelka v knihe nepríjemný zážitok. Čím dlhšie však nakrúcali, tým viac stúpala aj hladina alkoholu v krvi speváka, ktorý sa už nedokázal ovládať a Emily začal sexuálne obťažovať.

Anketa Myslíte, že sa modelka stala obeťou sexuálneho útoku? Áno, verím jej. 42% Nie, vymyslela si to. 58% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Azda najhorší zážitok má Emily z roku 2012, keď si ju "do parády" zobral fotograf Jonathan Leder. Všetko sa udialo v jeho dome v Catskills v máji 2012. Spomenula si, že najskôr pózovala v spodnej bielizni a potom sa vyzliekla. Ratajkowski pripomína, že počas večera pili veľa vína a hovorí, že „väčšina z toho, čo prišlo potom, bola rozmazaná. Nepamätám si, že by som sa s ním bozkávala, ale pamätám si, že jeho prsty boli zrazu vo mne."

Prečítajte si aj: