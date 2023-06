V uplynulých dňoch obleteli svet nové fotografie dvoch niekdajších krások zo seriálu Pobrežná hliadka. Po ich kráse akoby sa zľahla zem. Na ulici by ste ich už ani nespoznali.

Seriál Pobrežná hliadka sa tešil obrovskej popularite koncom 90. rokov. Život plavčíkov a ich záchranné akcie neboli to jediné, čo pritiahlo divákov k televíznym obrazovkám. Hlavne mužské publikum pritiahli k obrazovkám sexi záchranárky, ktoré sa stali sexsymbolmi 90. rokov. Dnes by ste však už mnohé z nich nespoznali.

Takto si Nicole všetci pamätáme. Zdroj: Baywatch

Aktuálne sa objavili nové fotografie dvoch z nich. A to herečiek Nicole Eggert, ktorá stvárnila Summer, a Eriky Eleniak, ktorá stvárnila postavu Shauni.

Herečka Nicole Eggert má dnes už 51 rokov. Na ulici by ste ju však nespoznali. Štíhle telo a blond vlasy sú totiž minulosťou. Herečku pred pár dňami nasnímali počas prechádzky. Na sebe mala voľné tepláky a vyťahané tričko. Na to, že ide o hviezdu svetového formátu, nejeden fanúšik by si ju na záberoch pomýlil s bezdomovkyňou.

Anketa Spoznali by ste krásky z Pobrežnej hliadky aj dnes? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Oveľa lepšie nevyzerá ani kedysi krásna Erika Eleniak (53). Fanúšikovia z jej premeny a nedávno zverejnených nových fotografií na sociálnej sieti Instagram ostali v nemom úžase. Nežnej kráske totiž okrem vrások pribudli aj početné tetovania na rukách.

Prečítajte si tiež: