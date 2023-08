FOTO Kráľovská romanca ako z rozprávky: Bude svadba? Dánsky princ ukázal jeho princeznú Dianu! ×

Ako to už býva, vrana k vrane sadá a vyzerá to tak, že európske šľachtické rody sa opäť budú medzi sebou spájať. Ak si dámy mysleli, že dánsky princ si vyberie nevestu z ľudu, tak boli poriadne na omyle. Budúci kráľ sa zapozeral do sebe rovnej, sicílskej princeznej a ich príbeh lásky začal veľmi rýchlo naberať na obrátkach.