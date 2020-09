Princ Harry a Meghan vyvolali v uplynulých dňoch ďalší škandál. Po tom, ako podpísali zmluvu s Netflixom, sa konečne objavili prvé informácie o ich budúcom pôsobení pred kamerou. Podľa britského denníka The Sun by sa totiž mali stať hlavnými hrdinami v novej reality šou o ich živote.

Toto kráľovská rodina ešte nezažila. Po škandalóznom úteku Meghan a Harryho z Británie prichádza pre kráľovnú ďalšia rana. Pár sa totiž podľa britských médií po podpise zmluvy s Netflixom za 112 miliónov libier objaví vo vlastnej reality šou. Počas nakrúcania by ich mali kamery sledovať celé tri mesiace. Nateraz však nie je jasné, či sa divákom podarí nahliadnuť aj do ich súkromia v luxusnej vile, v ktorej žijú spoločne so svojím synom Archiem.

Predpokladalo sa, že dohoda Netflixu za 112 miliónov libier by im umožnila pracovať iba za kamerou - zdroj však uviedol, že Meghan chce, aby svet videl jej skutočné ja. „Bude to vkusné. Chcú ľuďom umožniť nahliadnuť do ich života,“ dodal zdroj pre britské médiá. Ich rozhodnutie byť súčasťou reality šou je však vcelku protichodné. Meghan a Harry v súvislosti s útekom z kráľovskej rodiny často hovorili o tom, že chcú viac súkromia. Ingrid Seward, redaktorka časopisu Majesty Magazine, uviedla: „Bolo nám povedané, že odišli do Kalifornie za väčším súkromím, takže sa to zdá dosť pokrytecké."

Samotné vedenie spoločnosti Netflix sa k plánom nakrúcania novej reality šou o živote Meghan a Harryho nevyjadrila. „Pár už má za sebou niekoľko rozpracovaných projektov vrátane inovatívnych prírodných dokumentov a animovaných seriálov, ktoré oslavujú inšpiratívne ženy. V tejto chvíli však nezverejňujeme žiadnu z programovacích tabuliek," uviedla spoločnosť Netflix.