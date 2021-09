Párty ako za starých čias! Presne tak to vyzerá na záberoch, ktoré obleteli celý svet. Kate Moss, ktorá je známa nielen svojou hviezdnou kariérou, ale aj škandálmi či bujarým životným štýlom, sa zrejme vrátila do svojich starých koľají. „Mossy je späť a všetci o tom hovoria,” povedal zdroj pre britský denník Daily Mail.

„Na Ibize sa dialo všetko, o čom sa kedy hovorilo. Kate tam videli, ako sa správa úplne divoko. Stále vie, ako to roztočiť na parkete. Rovnako ako za starých čias,” tvrdí zdroj, ktorému zahrali do karát aj najnovšie „dôkazy” z Ibizy. Kate je na niektorých fotografiách takmer úplne nahá, na jednom zábere dokonca leží na posteli s nepríčetným výrazom.

Osemnásťročná Lila Grace kráča v šľapajach svojej krásnej mamy. Bude rovnako úspešná, ako Kate Mossová? Zdroj: Internet

Na druhej strane, modelku si v júli zastal jej priateľ DJ, prezývaný ako Fat Tony (54), ktorý, ako sám tvrdí, už 14 rokov seká dobrotu. A to isté tvrdil aj o Kate. „Je čistá už viac ako dva roky. Ja a moji kamaráti sa dnes máme oveľa lepšie, ako keď sme pili a užívali drogy,” priznal. Kate taktiež vo viacerých rozhovoroch priznala, že namiesto večierkov sa dnes radšej „zabalí do deky a sleduje Netflix alebo cvičí jogu,” ktorá jej pomáha so stresom – len či je to skutočne tak.

Nové zábery totiž neukazujú slávnu modelku v najlepšom svetle a vrhajú zlý tieň nielen na jej kariéru, keďže bujarý životný štýl sa odzrkadlil aj na jej výzore, ale aj na výchovu jej 18-ročnej dcéry Lile Grace.

