Dotieravého fanúšika si ochranka spočiatku nevšimla! Nenápadne stojaci muž v šortkách a čiernom tričku trpezlivo vyčkával, a keď JLo s Benom išli okolo, doslova sa na speváčku vrhol. V tom však pohotovo zakročil Ben, ktorý svoju drahú ochránil a odstrčil ho. Muža si potom prevzala ochranka, ktorá ho pritlačila o stenu a napomenula.

Napriek nepríjemnému incidentu si aktuálne najsledovanejší pár v Hollywoode pobyt v Benátkach užíva. V sobotu sa vôbec prvýkrát ruka v ruke objavil na červenom koberci, kde mal Ben Affleck veľkú premiéru filmu Posledný súboj (2021), v ktorom si zahral po boku Matta Damona a Jodie Comer. Zatiaľ čo herec mal na sebe obyčajné čierne sako, krásna Jennifer sa na ich spoločný debut na červenom koberci poriadne vyfintila.

Nádherná Jennifer Lopez a Ben Affleck prvýkrát spolu na červenom koberci. Zdroj: Pascal Le Segretain

Obuté mala strieborné lodičky na vražedne vysokom opätku, ktoré jej ladili s bielymi šatami s hlbokým výstrihom, ktorý si počas príchodu viackrát skontrolovala. Nechýbalo totiž veľa a JLo by celému festivalu ukázala to, na čo sa môže pozerať iba jej Ben. Ten sa od svojej staronovej lásky počas premiéry ani nepohol. Po celý čas ju držal pevne za ruku a z očí ju nespustil ani na sekundu. A inak to nebolo ani na ich spoločných potulkách Benátkami.

JLo a Ben Affleck začali spolu chodiť v roku 2002, o rok neskôr sa zasnúbili, no namiesto svadby sa v roku 2004 rozišli a po 17 rokoch si k sebe našli cestu opäť. Nuž, vyzerá to tak, že v tomto prípade platí staré známe: Stará láska nehrdzavie!