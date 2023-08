Pri určovaní výšky výživného sa prihliada na potreby detí a tiež majetkové pomery oboch rodičov. Vyživovacia povinnosť býva obvykle do veku 26 rokov, no pokojne to môže byť aj dlhšie, pokiaľ nie je dieťa schopné živiť sa samo. Americké a svetové zákony sú síce mierne odlišné, no povinnosť prispievať na deti po rozvode zostáva. Vo vodách šoubiznisu, kde to rozvodmi len srší sa však sumy šplhajú do astronomických výšok.

Zatiaľ čo na Slovensku je minimálna suma výživného 30 eur, vo svete to je aj niekoľkonásobne viac. Stačí sa pozrieť k našim rakúskym susedom. Stále však platí pravidlo príjmu, to znamená, že ak rodič zarobí viac, viac aj zaplatí.

Známe svetové celebrity platia svojim deťom neskutočné výživné, o ktorom sa bežným ľuďom ani nesnívalo. Väčšina z nás toľko nezarobí ani za rok. Tom Cruise dáva Katie Holmes 33-tisíc dolárov mesačne, aby podporil ich dcéru Suri. Tá len nedávno oslávila 17 a svojho otca nevidela vyše desať rokov.

Čoskoro exmanželia Christine Baumgartner a Kevin Costner. Kevin svojej nevernej láske bude platiť 169-tisíc dolárov mesačne. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CboK

Anketa Zdvihli by ste základnú sadzbu alimentov na Slovensku? Áno, je to málo 86% Nie, stačí ako to je 14% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O rozvode vie svoje aj Britney Spears (41), ktorá si práve prechádza ďalším. Z predošlého vzťahu má dvoch synov Seana a Jaydena a svojmu ex Kevinovi Federlainovi musí mesačne platiť až 35-tisíc dolárov. O niečo lepšie je na tom Kim Kardashian, ktorej Kanye West dáva 200-tisíc dolárov mesačne. Má s ním totiž štyri deti a tie veru niečo stoja. Ďalšie extrémne výšky alimentov svetových hviezd nájdete v galérii»

Prečítajte si tiež: