Vojvodkyňa sa prednedávnom objavila na zahájení súťaže o najlepšiu fotografiu počas pandémie v Londýne na stanici Hold Still. Oblečený mala nádherný červený kabátik, pod ktorým mala čierny rolák, na nohách mala obuté čierne čižmy a v ruke držala čiernu kabelku. Nádherná a zároveň elegantná opäť oslnila Britov, no rozhodne to nie je jediný jesenný kabát, ktorý skrýva vo svojom kráľovskom šatníku.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Kate je veľkou milovníčkou kabátikov a nosí ich aj cez zimu alebo na jar. Na kráľovských cestách či po boku svojho manžela, princa Williama, sa objavuje výlučne v elegantných outfitoch. Sú však aj momenty, kedy kabátik vymení za jesennú šušťákovú bundu. Vojvodkyňa vďaka jej chudunkej postave vyzerá dokonale azda vo všetkom a niet divu, že ženy z celého sveta kopírujú jej módny vkus.

