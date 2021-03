FOTO Jennifer Lopez si žije ako kráľovná: Nahliadnite do jej luxusného domu za 32 miliónov! ×

Hovorí sa, že za peniaze si šťastie nekúpiš. V uplynulých dňoch to platí niekoľkonásobne aj pre speváčku Jennifer Lopez, ktorá aktuálne prežíva turbulentné obdobie so svojím snúbencom. Partnerské problémy by si mali podľa britského portálu The Sun riešiť v luxusnej vile za vyše 32 miliónov dolárov.