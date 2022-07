Hviezda kultového seriálu sa dala s mladou sexi brunetou dokopy pred piatimi rokmi. Údajne sa spoznali v podniku, ktorý vlastní Davidov kamarát Khalil Rafati. Tam pracovala mladá Monique ako predavačka džúsov, píše britský Daily mail.

Duchovny sa spolu so svojou mladučkou priateľkou nedávno vybral na nákup do luxusného potravinového reťazca v Los Angeles. V čiernych slnečných okuliaroch a teplákoch vyzerala dvojica ako pár federálnych agentov na dovolenke. A hoci im to spolu pristane, značný vekový rozdiel sa nedá prehliadnuť.

Americký herec, ktorý onedlho oslávi 62 rokov, bol odjakživa známy povesťou sukničkára. V roku 2008 si dal pauzu so svojou vtedajšou manželkou, tiež herečkou Téou Leoni (56). Dôvodom bola jeho neutíchajúca posadnutosť sexom. Hviezda sa dokonca svojej závislosti snažila zbaviť v rehabilitačnom centre.

Ďalšie roky vyzerali pre dvojicu sľubne, no v roku 2011 sa znovu rozišli a o tri roky neskôr sa v tichosti rozviedli. Je až neuveriteľné, že mu exmanželka dokázala tolerovať jeho výstrelky dlhých 17 rokov. So známou herečkou má dve deti - Madeleine (23) a Kyda (20).

David Duchovny so svojou exmanželkou Téou Leoni. Zdroj: profimedia.sk

Duchovny sa preslávil ako agent Mulder v mysterióznom sci-fi seriáli Akty X, ktorý priniesol v jeho kariére zlom. Dovtedy hrával skôr menšie, vedľajšie úlohy vo filmoch. V roku 1993 sa však všetko zmenilo, keď odštartoval úspešný seriál, kde sa predstavil po boku Gillian Anderson (53). Natáčanie seriálu trvalo celých 9 rokov, čo hercom znemožňovalo prijať akúkoľvek ďalšiu spoluprácu. Duchovného túžba účinkovať vo filme ho nakoniec v roku 2001 premohla a oznámil odchod zo seriálu.

