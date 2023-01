Nestarnúca herečka Gwyneth Paltrow strávila sviatky v kruhu rodiny na slnečnom Barbadose. Chladné britské počasie tak vymenila za Karibik a spolu s rodinou si užívala krásne chvíle v dokonalom prostredí. Okrem dcéry Apple (18) a syna Mosesa (16), ktoré má so spevákom kapely Coldplay Chrisom Martinom (45), ju sprevádzal aj jej priateľ, scenárista Brad Falchuk (51).



Pri pohľade na dokonalé telo herečky vidieť, že si svoju postavu stráži a robí všetko pre to, aby zostala vo forme. Gwyneth aj Apple predviedli v bikinách svoje famózne postavy, ktoré im môže závidieť nejedna žena. Herečka je známa zástankyňa zdravého stravovania a vo svojich knihách a videách často radí, ako žiť zdravo a zostať fit. Evidentne jej to pomáha. Málokto by totiž uhádol jej vek a na základe nových fotografií by ste jej 50 určite nehádali.

Herečka Gwyneth Paltrow a jej deti. Dcéra Apple a syn Moses. Zdroj: instagram gwynethpaltrow

Dospievajúca Apple zas ukázala sexi krivky v bielych bikinách a sama vyzerala ako filmová hviezda. Krásu zjavne teda zdedila po mame.

Gwyneth Paltrow je známa okrem iného aj tým, že sama doma používa sviečky, ktoré sú špeciálne vyrobené podľa vône jej vagíny. Okrem zdravého jedálnička je teda zjavne aj veľkou milovníčkou seba samej.

