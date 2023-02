Prvá dáma Česka Eva Pavlová (58) si síce na toto označenie veľmi nepotrpí, no jej šatník hovorí niečo iné. Elegancia, nadčasovosť a vkus, ktorý by jej mohli závidieť aj iné dámy v politike, ju jednoznačne zaradili k jednej z najlepšie oblečených dám.

Elegantná prvá dáma Českej republiky stavila predovšetkým na domácich návrhárov, ktorí síce nie sú až tak známi, no pri pohľade na jej módne kúsky sa to môže rýchlo zmeniť. Zatiaľ čo inšpiráciou pre imidž českého prezidenta Pavla sú hviezdy ako George Clooney (61) či Daniel Craig (54), pre jeho nežnú polovičku to je princezná Diana († 36), Michelle Obamová (59) či Brigitte Macronová (69).

Podľa najnovších fotografií prvej dámy je jasné, že si potrpí na eleganciu a nadčasovosť a jej vzorom je Brigitte Macronová. Prvá dáma Francúzska je síce označovaná ako jedna z najlepšie oblečených prvých dám, no v porovnaní s Pavlovou si nemajú čo vyčítať. Okrem toho Brigitte si potrpí na luxus a okázalosť značiek za tisíce eur. Podľa zahraničných médií stojí jej vizáž, kaderníci a kozmetika približne 10-tisíc eur mesačne a s tým sa asi s prvou dámou Česka porovnávať nemôže.

Eva Pavlová svojou eleganciou a štýlom môže konkurovať aj iným manželkám prezidentov. Zdroj: dam

Česká módna kritička Iva T. zhodnotila šatník Pavlovej veľmi pozitívne, podľa jej slov si potrpí na eleganciu a kvalitný materiál. „Jej šatník pôsobí autenticky, je civilne noblesný a mohol by byť inšpiráciou mnohým českým ženám. Oproti svojmu manželovi, ktorý od zvolenia takmer neodložil obleky od lokálneho krajčírstva Gosman, Pavlová stavia na kašmírové kabáty tuzemskej značky The May šité na mieru, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou materiálu aj prevedenia,“ dodáva módna kritička.

Prečítajte si tiež: