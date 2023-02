So psom, ktorý mladú ženu napadol, sa podľa jej slov pred incidentom stretla mnohokrát. V rozhovore pre People z roku 2021 si Brooklinn spomenula, ako pitbul „vyskočil zo sedu“, aby sa jej zahryzol do tváre.

Pred útokom sa Brooklinn Khoury živila aj ako modelka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B-zxa6wpD-0/

K incidentu došlo v novembri v roku 2020. Brooklinn bola po útoku psa v šoku. "Vedela som, že je to zlé, ale nevedela som, aké zlé to bolo," povedala. "Pozrela som sa okolo, neboli tam žiadne zrkadlá. Telefón som mala v zadnom vrecku, tak som ho vybrala, aby som videla odraz mojej tváre. Čo som však nevedela, je, že som sa v tom momente odfotila," uviedla v jednom zo svojich videí na sociálnej sieti. Fotografia, ktorú urobila tesne po útoku, nakoniec pomohla lekárovi vyhodnotiť rozsah zranenia a vidieť detailné stopy tesne po incidente, vďaka čomu vedel lepšie nastaviť liečbu a naplánovať rekonštrukciu jej tváre.

Operácie trvali aj dvadsať hodín

Nádejnej hviezde chýbala po útoku celá horná pera a zasiahnutá bola aj časť nosa. Brooklinn tak mala odkrytý celý horný rad zubov a pohľad na jej tvár nebol vôbec príjemný. Od útoku prešli už vyše dva roky a dnes sa Brooklinn môže vďaka šikovnému plastickému chirurgovi znova usmievať.

Za uplynulé mesiace postupne podstúpila šesť náročných operácií, počas ktorých sa lekári snažili zrekonštruovať jej tvár do pôvodného stavu a vytvarovať jej novú peru. Niektoré z nich trvali až neuveriteľných dvadsať hodín, no výsledok stojí za to. Hornú peru jej nakoniec vytvarovali z jej vlastného tkaniva odobratého z predlaktia.

Lekári jej vrátili úsmev

S náročnou situáciou sa Brooklinn skvele popasovala. Aktuálne je šťastne zadaná s novou priateľkou, profesionálne skejtuje a stále sa venuje aj reklamnému foteniu.

Nemocnica sa stala jej druhým domovom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cfuy6J-uwnI/

O svojej ceste pravidelne informuje na sociálnych sieťach a dodáva tak odvahu aj motiváciu iným. Od začiatku sa totiž Brooklinn delila o svoj príbeh s verejnosťou. Na jej Instagrame je zmapovaná celá jej cesta za novou tvárou od prvých momentov až po šťastný návrat k životu.

Prečítajte si tiež: