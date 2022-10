Dnes už 36-ročná herečka a speváčka Lindsay Lohan patrila kedysi medzi miláčikov Hollywoodu. V čase dospievania dostávala v tínedžerských filmoch jednu úlohu za druhou. Medzi jej najznámejšie filmy patrili komédia Pasca na rodičov a snímka z prostredia strednej školy Protivné baby.

Po filmových aj hudobných úspechoch však herečke stúpla sláva do hlavy a Lindsay sa akosi odtrhla z reťaze. Vďaka svojim drogovým a alkoholovým úletom postupne začala prichádzať o pracovné ponuky a viac ako na pľaci trávila čas v policajných celách. Bez práce sa herečke postupne zarobené peniaze minuli a z hollywoodskej krásky bola razom troska, ktorej zničené zábery zdobili titulky bulvárnych plátkov po celom svete.

Lindsay svoju slávu v mladom veku nezvládla a prepadla závislosti od alkoholu a drog. Zdroj: Profimedia

Ako sa však zdá, herečka pred časom dostala rozum a svoj život znova chytila pevne do rúk. Spočiatku sa živila ako influencerka na sociálnej sieti Instagram. Zadarilo sa jej aj v osobnom živote, keď sa tento rok vydala za finančníka Badera Shammasa. Šťastie sa na ňu nakoniec usmialo aj v jej milovanej hereckej kariére. Lindsay dostala po rokoch ponuku zahrať si v novom vianočnom filme spoločnosti Netflix a s jej prijatím nezaváhala ani minútu.

Anketa Pristane to Lindsay v novom filme? Áno, vyzerá super. 0% Nie, veľmi sa zmenila. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V snímke s názvom Falling for Christmas si zahrala po boku Chorda Overstreeta (33) v romantickej komédii o dedičke menom Sierra, ktorá sa zamiluje do vdovca. Fanúšikovia sa na jej veľký filmový návrat môžu tešiť už 10. novembra, keď má film na Netflixe premiéru. A že sa dal život Lindsay znova do poriadku, nasvedčujú aj prvé zábery z jej nového filmu. Herečka na nich žiari šťastím, má krásnu pleť a vrátila sa k svojim ryšavým vlasom. Čo poviete, páči sa vám jej návrat na filmové plátno?