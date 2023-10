Speváčka Cher sa rokmi dostala do povedomia nielen hudbou a ikonickými skladbami, ktoré sú takpovediac nesmrteľné, známa je aj svojími plastickými operáciami a vzťahmi s mladými mužmi, ktorých si verejne vydržiava. Najnovšie však čelí oveľa škandalóznejším obviniem, nad ktorými nejedna matka musí krútiť hlavou.

Marie-Angela King(36) sa napriek prebiehajúcemu rozvodu s manželom Elijahom Blue Allmanom (47), synom speváčky obáva o jeho osud. I keď dvojica spolu už nežije, Marie a Elijah údajne stále udržujú kontakt a priateľské vzťahy.

Mladá bývalá nevesta však ikonickú Cher obvinila, že počas ich rozpadu manželstva sa až príliš starala do vecí, ktoré sa jej netýkajú. Počas minuloročného pobytu v New Yorku, kde sa snažili vzťah zachrániť oslavou výročia svadby, im totiž do izby vtrhla štvorica mužov a Elijaha odvliekla nevedno kam.

Cher so svojim synom Elijahom udržuje blízky vzťah. Niekedy asi až príliš. Jej bývalá nevesta ju obvinila z únosu. Zdroj: gettyimages

„Aktuálne nemám najmenšie tušenie, kde sa môj manžel nachádza a či je v poriadku. Únoscov objednala jeho matka. Nechcela, aby sme sa k sebe vrátili,“ zverejenila Marie.

Rozvod mladej dvojice však ešte neprebehol a Marie má okrem iného zákaz stretávania sa s Elijahom. Toto nariadenie tiež prišlo zo strany speváčky, ktorá sa obraňuje tým, že jej syn má problémy s drogami a momentálne sa nachádza v liečebnej klinike.