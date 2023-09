Herečka Angelina Jolie to nemala v posledných rokoch vôbec jednoduché. Za akýmsi trblietavým obalom luxusu, úspechu a života na výslní sa ukrývala zranená a ubolená žena, ktorá zo dňa na deň chradla pred očami celého sveta. Teraz herečka konečne otvorene prehovorila o ťažkostiach, svojej premene aj samotnom liečení, ktoré jej zachránilo život.

Pozornosť pútala už ako malé dievčatko. Kdekoľvek sa herečka Angelina Jolie objavila, jej nevšedná krása a zvláštna charizma obalená akýmsi závojom tajomnosti pútala pozornosť. Roky bola považovaná za jednu z najkrajších žien sveta, jej fotografie zdobili titulky magazínov a nakrúcala jeden úspešný film za druhým.

Angelina Jolie v roku 2000. Tmavé vlasy, tmavé linky, tmavé oblečenie, nohavice, čižmy a drsný vzhľad. Takto sa cítila bezpečne. Zdroj: David McNew

Roky však v tichosti trpela a za jej úsmevom sa skrývala bolesť a utrpenie. Až teraz po rokoch sa herečka v rozhovore pre magazín Vogue rozrozprávala o svojej ceste životom, liečení a celkovej premene, ktorá podľa jej slov stále prebieha. No konečne cíti, že je na správnej ceste.

Zdrvujúci rozvod

Aj keď rozvod s Bradom Pittom rozhodne neboj jediným temným bodom v jej živote, položil herečku takmer na samotné dno. Ako v rozhovore priznala, pred pádom do najväčšej temnoty ju zachránilo materstvo a jej deti. "Mať deti ma zachránilo - a naučilo ma byť na tomto svete inak. Myslím, že nedávno by som klesla oveľa temnejším spôsobom, keby som pre nich nechcel žiť. Sú lepší ako ja, pretože ty chceš, aby boli tvoje deti. Samozrejme, ja som matka a dúfam, že som aj to bezpečné miesto pre nich a stabilita. Ale som tiež tá, ktorej sa smejú - a vidím, ako preberajú toľko rôznych aspektov našej rodiny," uviedla v rozhovore.



Na snímke Angelina Jolieová a Maddox Jolie-Pitt. Maddoxa si adoptovala ešte ako 26-ročná. Materstvo ju podľa jej slov naučilo byť na tomto svete inak. Zdroj: Alex Brandon

Angelina tiež uviedla, že v uplynulom období a uplynulých dňoch sa cítila trochu na dne. "Nemám pocit, že by som bola sama sebou desať rokov spôsobom, do ktorého sa nechcem dostať.“ Na to, aby sa dostala z najhoršieho podstúpila aj terapiu a ako sama priznáva, že je stále ešte len uprostred svojej premeny. „Podstúpila som veľa liečenia. Stále nachádzam oporu,“ vysvetlila.

