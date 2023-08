Ešte donedávna patrila Daisy Lee k najznámejším českým pornoherečkám, dnes je však už všetko inak. Hrubú čiaru robí za celým svojím doterajším životom a z Česka mieri do tropického Ekvádoru. Oči jej vraj otvorili psychodelické ceremoniály s ayahuascou.

Vlastným menom Karolína Urbanová, ktorá je dcérou českej političky Aleny Ženíškovej, okúsila život v tvrdom pornopriemysle pomerne veľmi mladá. Blondínka s rebelskou povahou sa chcela čo najskôr osamostatniť a predávať svoje telo za peniaze, jej v tom čase prišlo očividne ako dobrý nápad. Nakrúcanie sexuálnych filmov ju však stiahlo na dno.

Závislosť od pervitínu

Na Daisy bolo pomerne často vidieť, že je jej vystupovanie ovplyvnené užívaním návykových látok, čo napokon aj sama priznala v rozhovore pre Refresher. Užívala hlavne pervitín, ktorý ju ničil zvnútra aj zvonku. „Nebolo to nonstop. Od 18 som brala napríklad každý mesiac, potom sa to zvrtlo a brala som to každý deň. A potom som sa zo dňa na deň rozhodla, že už to brať nebudem, a napríklad rok som si nič nedala,“ popísala Karolína v rozhovore.

„Posledné 4 roky som sa rozbehla a brala som to každý deň,“ priznala. „Brala som to ako zľahčenie života, že mám energiu, utekám od reality, pretože som mala hrozne smutný život plný zlých ľudí,“ zverila sa. To, čo sa však z počiatku zdalo, že jej pomáha, jej napokon ešte priťažilo. Karolína upadala do čoraz ťažších depresií, ktoré jej ničili život.

Videla sa umierať aj narodiť

Ako však v rozhovore priznala, práve pád na samotné dno ju prinútil zmeniť svoj život. V tej chvíli objavila ayahuascu a rozhodla sa podstúpiť niekoľko psychodelických ceremoniálov v Peru a Ekvádore. Počas nich zažila mnoho vízií, ktoré jej postupne pomohli nahliadnuť na veci z inej perspektívy. „Videla som sa umrieť aj narodiť, bolo to strašidelné,“ priznáva. Nebolo to však všetko. „Videla som tam svoj potrat. Minulý rok som mala potrat a videla som tam dieťa, ktoré ide na páse a odíde do kontajnera,“ popísala otvorene. Vďaka tomu sa jej vraj podarilo zbaviť sa závislosti od drog, ktoré ju ťahali ku dnu.

Momentálne je Karolína odhodlaná zmeniť svoj život k lepšiemu. Vo vízíach totiž videla aj svoju budúcnosť. Podľa nich by mala nájsť svoju životnú lásku a dokonca sa stať aj matkou dvoch detí - chlapčeka a dievčatka. Svoju premenu pritom už začala. Z Česka sa chce odsťahovať do Ekvádoru, kde si chce rozbehnúť e-shop s bylinkou známou ako dračia krv a časom si tam plánuje postaviť domček z bambusov.

„Rozpredávam celý svoj byt, nechala som si spraviť zuby, pripravujem sa, už skoro mesiac sa intenzívne učím španielsky. Mám najatých 6 dievčat, ktorým posielam po várkach topánky a oblečenie, pretože toho je strašne veľa, a ony mi to predávajú. Niečo dávam do detského domova, ale mám veľa erotických vecí,“ dodala v rozhovore. Treba uznať, že Daisy, urobila za svojím doterajším životom skutočne hrubú čiaru. Nakrúcanie porna bola totiž cesta, ktorá ju zraňovala. Ako totiž sama priznala, mnoho vecí a praktík jej počas nakrúcania neboli príjemné. Neznášala napríklad análny sex, no sama uznala, že to robila dobrovoľne.

