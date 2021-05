Na princa Harryho sa to sype z každej strany. Po rýchlom odchode z Británie, po pohrebe svojho dedka sa v L. A. vrhol znova do kolotoča škandalóznych odhalení z pozadia svojho života. V podcaste s hollywoodskou hviezdou Daxom Shepardom hovoril o genetickej bolesti, ktorú na neho preniesol jeho otec a ktorá bola dôvodom na spriadanie plánov na útek z kráľovskej rodiny od jeho 20 rokov. „Otec so mnou zaobchádzal tak, ako sa zaobchádzalo s ním," uviedol Harry v podcaste. Aby tento kolotoč bolesti a utrpenia prerušil utiekol so svojou rodinou do L. A., kde podľa vlastných slov žije slobodnejší život.

Princ Harry na pohrebe zadržiaval slzy... Zdroj: Mark Cuthbert

„Nikdy som to nevidel, nikdy som o tom nevedel a potom som si to zrazu začal dávať dokopy. Takže sem chodil do školy, stalo sa to, viem o jeho živote, viem tiež, že je to spojené s jeho rodičmi, takže to znamená, že so mnou zaobchádza tak, ako bolo zaobchádzané s ním. Tak ako to môžem zmeniť pre svoje vlastné deti. A som tu, presťahoval som celú svoju rodinu do USA, to nebol plán, ale niekedy sa musíte rozhodnúť a dať na prvé miesto svoju rodinu a svoje duševné zdravie," uviedol na margo jeho vzťahu s otcom a toho, čo ho celý život ničilo.

Princ Philip († 99) a princ Charles. Zdroj: Getty Images

„Takže keď tu teraz žijem , môžem skutočne zdvihnúť hlavu a cítim sa inak, moje ramená klesli, takže aj jej, môžem chodiť a cítiť sa trochu slobodnejší, môžem vziať Archieho na bicykli, to by som inak nikdy nemal možnosť urobiť,“ dodal k svojmu úteku do L. A.

Jedným z hlavných dôvodov bolo aj to, že nechcel dopadnúť ako jeho zosnulá matka, ktorú kráľovská rodina zničila. Harryho mimoriadny útok na kráľovskú rodinu, dva mesiace po tom, čo ich obvinil z rasizmu proti jeho dvojročnému synovi Archiemu, pokračoval ďalšími šokujúcimi priznaniami.

Harry nazval kráľovský život „zmesou medzi The Truman show a pobytom v zoo“ a uviedol, že minulý rok skončil tým, že svoju rodinu a duševné zdravie dá na prvé miesto. Priznal tiež, že v mladosti smútok zaháňal divokými večierkami, podrobil sa detskej traume a experimentoval s marihuanou a nadmerným pitím alkoholu v časoch, keď dokonca hrával nahý biliard na večierkoch v Las Vegas.

V rozhovore tiež priznal, že svoj vzťah s Meghan dlho tajili a stretávali sa v uličkách v supermarkete, odkiaľ si posielali esemesky.