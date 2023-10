Mária Zelníčková, matka zosnulej Ivany Trump, sa na verejnosti v posledných rokoch veľmi často neobjavovala. Podľa zahraničných médií žije so svojou rodinou a s vnúčatami v Miami, teší sa stále dobrému zdraviu a napriek vyššiemu veku vyzerá veľmi dobre. Hoci bol jej zdravotný stav pred rokom vážny, zdá sa, že sa teší spoločnosti svojich najbližších.

Najnovšie fotografie jej vnučky Ivanky Trump len potvrdili, že je stále v blízkom kontakte so svojimi najbližšími, ktorí sa o ňu starajú. Práve jej vnučka zverejnila na svojom facebookovom profile sériu fotografií spolu s rodinou a so starou mamou. Oslávili jej 97. narodeniny.

Ivanka Trump s babičkou Máriou. Zdroj: Instagram/ivankatrump

,,Minulý týždeň sme oslávili 97. narodeniny mojej babičky. Máme to šťastie, že babi žije s nami v Miami posledných pár rokov a som vďačná za každú lekciu, každý príbeh a každý herný večer. Sú to jednoduché spoločné chvíle, ktoré definujú bohatstvo života. Vážim si každú sekundu!“ napísala Ivanka pod príspevok na Facebooku.



Pani Zelníčková dokonca pre český denník Blesk prezradila, že s bývalým zaťom, exprezidentom USA Donaldom Trumpom má stále skvelé vzťahy. „Veľmi sa o politike nebavíme. Ale skôr o rodine. Aj keď... Raz ma viezol autom a rozhodoval sa kandidovať. Babi, mám do toho ísť? pýtal sa. Ja som mu to veľmi neodporúčala, ale vedela som, že má svoju hlavu, ambíciu, že už má všetko a toto ešte nie. On veľmi dobre vie, že ho poznám dokonale. Aj maličkosti,“ prezradila Zelníčková.