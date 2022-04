Hviezda kultového filmu Hriešny tanec Jennifer Grey (62) sa vo svojich spomienkach vrátila do minulosti a fanúšikov potešila zverejnením raritných záberov zo svojej mladosti. Nikdy nevidenú fotografiu mladej filmovej Baby z Hriešneho tanca a záber so svojim otcom zverejnila herečka v súvislosti s vydaním jej memoárov.

O raritné zábery zo svojej mladosti sa herečka podelila s fanúšikmi na sociálnej sieti instagram. Ide pri tom o fotografie a spomienky, na ktoré sa môžu fanúšikovia tešiť v jej autobiografickej knihe s názvom Out of the Corner. Jennifer nenecháva nič na náhodu a knihu sa snaží promovať práve prostredníctvom príspevkov na sociálnej sieti.

Zdroj: instagram @jennifer_grey

Aby na svoje dielo upozornila, zverejnila fotku v plavkách, keď mala len šestnásť rokov. "Žiadna tínedžerka by nemala plávať v temných vodách, vydaná na milosť a nemilosť dospelým mužom, ktorí to vedia lepšie, ale keď ste šestnásťročné dievča, nikto vám nepovie, aby ste sa obliekli a išli domov k rodičom," napísala tajomný citát z knihy k fotke.

Len krátko po zverejnení svojej fotografie v bikinách sa na jej instagrame objavil ďalší záber z jej mladosti. Fotografia je ešte staršia a filmová Baby je na nej zachytená ešte ako malé dievčatko so svojim otcom. Záber bol zverejnený pri príležitosti 90. narodenín jej otca, ktorý bol od útleho detstva jej vzorom. A hoc má Jennifer na zábere menej než 10 rokov, črty jej tváre sú nezameniteľné. Čo poviete?