Keď sa Yvetta Kornová (60) objavila na predstavení nového českého seriálu Spoločne sami, všetci zalapali po dychu. Toto je to nežné pôvabné dievčatko, akým zamlada bola? V seriáli hrá bezdomovkyňu a, žiaľ, aj vyzerá, ako žila životom tuláčky bez domova. Pritom dlhé roky z pádu na dno vinila staršieho brata Jiřího (73).

Yvetta neraz priznala, že zle bolo už to, že bola najmladšia zo štyroch detí a narodila sa neskoro po nich. Od vekovo najbližšieho súrodenca ju delilo 11 rokov, od Jiřího je o 13 rokov mladšia. Takže v podstate vyrastala ako jedináčik a trochu osamelo.

Všetci súrodenci sú umelecky nadaní. Jiří je spevák a hudobník, aj tancuje, Miroslav je tanečný majster, sestra Tamara tanečnica. Yvetta sa dala na hereckú dráhu a mala našliapnuté na veľkú kariéru.

Súrodenci Kornovci zhora: Miroslav, Jiří, Tamara, Yvetta Zdroj: TV Barrandov

Už ako desaťročná hrala Yvetta v prvom filme. Úlohu dostala vďaka konkurzu. Objavila sa v seriáloch My z konce světa (1975) či My všichni školou povinní (1984). Diváci si ju určite pamätajú ako rozkošné dievčatko z filmu Přijela k nám pouť (1973) aj z legendárnych Šest medvědů s Cibulkou (1972) či z komédie Můj brácha má prima bráchu (1975). Žiaľ, mnohí jej i tak predhadzovali na oči, že filmuje iba vďaka staršiemu a slávnemu bratovi. A to ju ničilo.

Yvetta Kornová vo filme Pěijela k nám pouť. Zdroj: ara

V relácii Českej televízie 13. komnata v roku 2014 priznala, že Jirku neznášala. Aby dokázala, že za úspech nevďačí bratovi, chcela sa Jirkovi pomstiť. „Zrazu som mala pocit, ako keby mi ubližoval. Ale on za to nemohol. Robila som veci, ktoré mi uškodili. Chodila som špinavá, nosila som roztrhané nohavice, aby som mu robila hanbu,“ potvrdila Yvetta smutne v 13. komnate.

Paradoxne, práve Jiří Korn sestre najviac pomohol – keď ju odviedol na liečenie. Mala vtedy 23 rokov, ale už v tom riadne lietala.

