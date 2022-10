Veľký šok pre Zlatu Adamovskú a dalších hercov nastal podľa českého Blesku v momente, keď sa zistilo, že neznáma žena v miestnosti nie je žiadna tuláčka z ulice, ktorá si pomýlila dvere, ale bývalá detská hviezda a herečka Yvetta Kornová. Málokto by jej to mohol mať za zlé, pretože Yvetta Kornová vyzerala naozaj veľmi nevábne. Ako keby sa na nej za dlhé roky podpísal nezdravý spôsob života v podobe drog a alkoholu. V kombinácii s veľmi špinavým oblečením a čmuhami po tvári na prvý pohľad skutočne vyzerala ako bezdomovkyňa. No v skutočnosti to tak nebolo.



Jiří Korn Zdroj: Ivan Pastor

„Yvetta hrá v seriáli bezdomovkynňu spoločne s Martinom Dejdarom . Bol to zámer ukázať ju, ako vyzerá v seriáli. Takto špinavo v skutočnosti nevyzerá,“ povedal Blesku režisér seriálu Tomáš Magnusek. „Pravdou je, že okrem Jiřího Krampola , ktorý ju pozná od detstva, nikto z pozvaných hercov ju nespoznal a naozaj si skoro všetci mysleli, že je to skutočná bezdomovkyňa,“ dodal Magnusek, ktorý do seriálu obsadil množstvo ďalších hviezd. „Yvettu som našiel pred rokmi a pravidelne ju do svojich filmov obsadzujem,“ hovorí režisér.