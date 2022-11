Jana Preissová (74) hviezdila v komédiách Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. V roku 1969 si vzala kolegu Viktora Preissa (75). Tomu sa však začiatkom 80. rokov z mileneckého vzťahu narodila nemanželská dcéra. Najprv to tajil, potom sa priznal manželke aj synovi.

Preissovci si spolu aj zahrali. Zdroj: Blesk

Nakoniec Preissovci krízu prekonali. „Predsa sa nemohol stratiť ten chlapec, ktorého som kedysi stretávala na schodoch. A vo mne je stále tá dievčina. Stále je v nás láska a dúfam, že bude až do smrti,“ povedala Preissová pred časom v rozhovore pre web pražského Národného divadla.

Jana Preissová celý život bojovala s psychickými problémami. Žiaľ, postihli aj jej syna Martina (49). Herečka sa pre dlhodobo neliečené depresie stiahla z verejného života a prestala hrať. K filmovaniu sa znova a vo výbornej forme vrátila pred tromi rokmi.

Vyzerá to tak, že aj syn Martin svojich démonov porazil a vzťah s manželkou Martinou je v poriadku. Obaja si v máji spolu aj zahrali. Zdroj: FB Martin Preiss

Rodinné prekliatie depresiami sa prenieslo aj na syna, tiež herca, Martina (49). Pod jeho ťažký zdravotný stav sa navyše podpísala aj nadmerná konzumácia alkoholu, pre ktorú mal problémy s manželkou - herečkou Martinou. Pred rokmi sa Preiss demonštratívne pokúsil o samovraždu a na istý čas skončil v liečebni. Teraz by mal byť z najhoršieho vonku.



Keď Marie Poledňáková chystala scenár ku komédii S tebou mně baví svět, úlohu Kateřiny, manželky chirurga Alberta v podaní Jula Satinského († 61), písala pre Janu Šulcovú (75).

Jana Šulcová a Jaroslav Drbohlav vo filme Smrť si vyberá (1972). Šulcovú muži i režiséri milovali. Zdroj: ara

Tá bola vtedy šťastná s manželom, hercom Oldřichom Víznerom (75). Bol z nej hotový. Dostali ho Janine veľké oči, uhrančivý pohľad, krásna tvár. „Dvadsať rokov sme boli najšťastnejší na svete a mali sme sa veľmi radi. Náš vzťah neochaboval, mala som pocit, že spolu budeme navždy,“ spomínala herečka v 13. komnate Českej televízie.

Lenže Víznera očarila mladšia kolegyňa Vendula Křížová. „Olda sa zamiloval tak, že chcel odísť. To, že sa zamiloval, by som pochopila, ale ten škandál, čo z toho bol... Ja som to nedokázala a nemohla odpustiť. Mala som to spláchnuť. Lenže ja som nemohla. Pre mňa to bolo také poníženie, že sa to nedalo odpustiť,“ priznala neskôr herečka.

Šulcová a Vízner boli niekoľko rokov veľmi šťastní... Zdroj: Reprofoto ČT

Navyše prišla aj o angažmán v divadle. Odrazu nemala lásku, prácu ani peniaze. „Lieky zapíjala alkoholom. Museli sme ju izolovať a chrániť pred okolím. Mysleli sme si, že je koniec,“ opísali Janine dcéry. Herečka sa spamätala, ale alkohol navždy poznačil jej zdravie i výzor.

Keď Jana Šulcová prepadla alkoholu, zachraňovali ju dcéry Tereza (50) a Rozálie (47). Herečke sa alkohol nepodarilo zvládnuť, kombinovala ho dokonca s liekmi. Tereza a Rozálie sa museli nielen prizerať, ako sa z mamy stáva troska, ale neskôr museli prevziať zodpovednosť a odrazu sa ony stali akoby rodičmi a bdeli nad nezodpovednou matkou. Ich vzťah to vydržal. Rozálie sa stala herečkou a spolu s mamou založili divadlo Familie. Tereza im tam pomáha ako výtvarníčka.

Oldřich Vízner má už štvrtú partnerku. Zdroj: NOVA

A Oldřich Vízner? Nevydržal ani s Vendulou Křížovou. Aj s tou sa rozišiel a našiel si ešte mladšiu partnerku. Ale Jana Šulcová a Vendula Křížová sa skamarátili, hrali spolu divadlo a ohovárali Víznera.

