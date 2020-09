Obľúbený markizácky redaktor Ján Tribula pozná naše krásne Tatry lepšie ako miestne kamzíky. Diváci ho poznajú z reportáží z Televíznych novín, z turistík, kde sprevádza naše celebrity, no čo jeho súkromie? V rozhovore nám prezradil, aké filmy má najradšej, čo počúva v aute a aj to, kto ho počas náročných výstupov najviac prekvapil a prečo. Pohodlne sa usaďte a začítajte sa.

Slovensko má za sebou ťažké korona obdobie. Ako ste vnímali pandémiu vy?

Od začiatku pandémie som bol v teréne a každý deň sme mapovali situáciu na rôznych miestach. Začalo sa to v domovoch pre seniorov, pokračovalo zatvorenými Tatrami a naše korona turné sme zavŕšili o chudobných osadách na Spiši. S kameramanom Martinom sme prešli veľa lokalít, chránili sme sa a zároveň obávali, že aj my sa môžeme nakaziť. Nebezpečný vírus nám dýchal na krk, ale scenár Televíznych novín nepustí. Reportáž sme museli dodať, vlastne sme aj chceli. Bolo to mimoriadne hektické obdobie, ale zaujímavé. Po večeroch som sa snažil zásobovať základnými potravinami rodičov, predsa len sú už v penzijnom veku a nechcel som, aby sa „flákali“ po obchodoch.

Momentálne sa čísla nakazených opäť zvyšujú. Boli ste niekde na dovolenke alebo ste mali strach niekam vycestovať?

Nie som dovolenkový typ. Väčšinou výlety spájam s jazdeckými súťažami a tam relaxujem. Ak mám pár dní voľna, chodím na cyklotúry, prechádzky po horách alebo sa len niekde na pol dňa stratím v lesoch s mojím koňom Leom. A mimoriadne rád ležím v posteli pri knihách.

Ján Tribula Zdroj: Tony Štefunko

Poďme trochu k vášmu súkromiu. Ako podľa vás vyzerá ideálny večer?

Ideálny večer je, keď stihnem počas dňa urobiť všetko, čo som mal a nič nemusím prenášať do druhého dňa. Keď sa stretnem s priateľmi a bavíme sa. Rád sa smejem, takže vyhľadávam pozitívne naladených ľudí. No na druhej strane, viem si vychutnať ticho a samotu.

Pokračovanie na ďalšej strane: