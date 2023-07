-Ste predstaviteľka generácie, ktorá v dobe okupácie ešte len študovala a pre ktorú príchod Rusov dodnes znamená veľkú traumu.

Už dávno som pochopila, že o veciach, ktoré sa vás hlboko dotknú, nie ste po ich skončení príliš schopný hovoriť. Počula som, že Václav Havel, napriek tom, že vo väzení napísal nejaké knihy, keď sa vrátil domov, nebol o tom väznení schopný napísať nič viac. To isté sa potom stalo v roku 1989 mne, keď sme chodili s Veronikou Žilkovou po republike a hovorili s ľuďmi o tom, čo sa deje. Veronika v tú chvíľu prežívala ťažkú operáciu svojho syna Cyrila a bála sa, že mu niekto z pomsty zatiahne kohútik od kyslíka. Potom sme si hovorili, ako si o tom budeme raz v pokoji rozprávať. A nie, nikdy o tom nehovoríme…

-Šesťdesiaty ôsmy je pre Vás tiež takto zakorenenou ranou?

Zničilo nám to život. Narodila som sa, a keď som mala rok, prišiel február 48. V roku 1968 som mala 20, bola som krásna. A vtrhli sem Rusi. Myslela som, že to je nejaký omyl, že po prázdninách vypadnú. Ale že tu budú 20 rokov? Keď prišiel rok 1989, mala som už 42. Neľutujem sa, to si zakazujem, ale moja generácia si to proste odniesla. Avšak ako hovorím, ľudia z koncentráku tiež nehovoria o tom, čo vtedy prežívali. Majú to v sebe, ukryté v srdci, ale nemajú potrebu o tom rozprávať. Ako som o tom premýšľala, o čom sa budeme rozprávať, tak som si uvedomila, že to je presné.

-Pamätáte si, čo ste v ten deň robili?

Bola som v druhom ročníku na DAMU, divadelnej fakulte, v septembri sme začínali tretí. Na noc z 21. na 22. nezabudnem nikdy. Zobudil ma chlapec, s ktorým som vtedy chodila. Potom už nikto nespal. Ľudia sa obvolávali, boli sme všetci v šoku, niečo také sme nečakali. Ešte v ten deň sme vyrazili k rozhlasu, kde sme vedeli, že sa strieľa. Je neuveriteľné, ako vo vás vzdor alebo nesúhlas vyvolá pozitívnu silu, že sa nebojíte. Teraz si hovorím, že by som to už nedokázala. Ale v tých chvíľach bol človek ochotný položiť život za cudzieho.

-Nebáli ste sa vojakov?

Spomínam si, ako som s priateľom, neskôr manželom (herec Oldřich Vízner - pozn. red.), šli cez Jiráskův most. Na klope sme mali trikolóry a na rukávoch čierne pásky. Než sme na most vstúpili, prišiel k nám nejaký vysoko postavený vojak, nech tie trikolóry zložíme. Odmietli sme. Nech potom zložíme aspoň to čierne. Spomínam si, ako zo mňa vyletelo: „To čierne, to ste vy.“ Nezložili sme ich.

