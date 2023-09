Markíza sa rozhodla pokračovať v úspešnom projekte Na nože s Martinom Novákom (37), ktorý môžete vidieť každú stredu od 20.30 hod.. Šéfkuchár si aktuálne rozbieha vlastný biznis. V rozhovore nám prezradil, či sa v reštauráciách stále používa veľa polotovarov a odhalil aj to, že on sám si nepotrpí na predražené luxusné jedlo a pochutná si aj na držkovej.

Markíza spustila druhú sériu šou Na nože. Aké novinky čakajú na divákov?

- Som veľmi rád, že sa šou divákom páčila a že na jar mala výbornú sledovanosť. Tento rok budú súčasťou častí návraty, ktoré chýbali v prvej sérii. Ľudia v nich uvidia, ako sa majitelia cca po mesiaci/dvoch popasovali s novinkami, ktoré som im poradil. V závere návratu fungovanie a zapracovanie konceptu zhodnotím a odovzdám jej majiteľom nálepku. Tá si tak môže vyslúžiť 0 až 5 nožov, podľa toho, do akej miery som bol so zmenou fungovania spokojný. Samozrejme, na svoje si prídu aj ľudia, ktorých baví sem-tam humor a emócie, sem-tam krik a napätie. Toto všetko tam nájdu a uvidia. A hlavne, stále je to o pomoci ľuďom, na ktorú sa vždy dobre pozerá. Reštauráciám sa snažíme pomôcť či už finančne, alebo nejakým spôsobom mentálne nastaviť latku tak, aby dokázali fungovať. Diváci sa rozhodne majú niečo tešiť.

Martin Novák zo šou Na nože. Zdroj: tv markíza

V 1. sérii ste sa stretli s dosť veľkou špinou v kuchyniach a rôznymi nedostatkami. Čo vás postretlo teraz, nebodaj ešte niečo horšie, alebo sa majitelia polepšili?

- Určite v reštauráciách bolo vidieť progres dopredu, lebo šou predsa len posúva v reštauráciách povedomie. Mnohí si mysleli, že Nováka prečítali. Ale mýlili sa. Samozrejme, boli aj reštaurácie, v ktorých už mali poupratovanú kuchyňu, čisté digestory, ale našli sa aj také, kde bola opäť „ropa“ vo fritéze, v mrazákoch nehygienicky uskladnené potraviny. Jedno urobíš, a ja si nájdem ďalšie dve veci, ktoré sú zlé.

Stále sa nájdu reštaurácie, kde varia z veľa polotovarov?

- Polotovary boli a pravdepodobne ešte dlho budú v kuchyniach, najmä v podnikoch mimo väčších slovenských miest.

Reštaurácia The Bank v Kolárove. Martin Novák sa opäť snažil pomôcť. Zdroj: tv markíza

Nedávno odznelo, že ste skončili v Zámku Šimák Pezinok. Aké bude vaše nové pôsobisko?

- Áno, v médiách odzneli nejaké veci, ktoré neboli úplne pravdivé, čo ma trošku mrzelo. V máji som sa rozhodol, že po 4,5 roku ukončím moje pôsobenie v Pezinku. Odísť zo Zámku Šimák bolo mojím slobodným rozhodnutím, ktoré bolo tak trochu aj prekvapením pre kolegov a nadriadených v Zámku. Prvým dôvodom bolo, že som chcel viac času venovať mojej rodine. Tri dni som bol v práci, tri dni som natáčal šou a na rodinu mi veľa času neostávalo. Druhý dôvod bol ten, že už som sa neposúval tým správnym smerom. Nevidel som potenciál do budúcna, rozvíjať to, čo chcem robiť, a keďže reštaurácia Pálfy bola každý rok z personálnych dôvodov zatvorená, venovať sa eventom druhej menšej reštaurácie nebola moja vízia.

Kam sa budú poberať vaše kroky? Chystáte niečo vlastné?

- Áno, s investorom sme sa pustili do spolupráce a o pár mesiacov, ak všetko dobre pôjde, v Bratislave vyrastie jeden nový podnik, ktorý bude mať môj podpis. Práve v týchto dňoch riešim podľa mojej predstavy s architektmi vizualizáciu priestorov. Týmto podnikom, verím, že sa to nekončí. V pláne mám ďalšie projekty.

Na akú kuchyňu sa budete orientovať?

- Koncept podniku bude rozdelený do dvoch poschodí – jedno bude patriť dennému bistru a druhá časť bude otvorená od štvrtka do soboty. V nej sa budeme venovať skôr zážitkovej kuchyni. Verím, že sa nám to podarí zrealizovať čo najskôr a do konca roka otvoríme.

S akým najhorším jedlom ste sa v ostatnom čase stretli v reštaurácii? Platí, že keď vás v reštaurácii spozorujú, personál je obozretnejší?

- Ťažko povedať. Je to asi také, že už sa nikdy nenajem tak ako predtým (smiech). Nedávno som mal veľmi pozitívny zážitok z jednej reštaurácie a ak nerátam natáčania, tak negatívne zážitky takmer nemám. Je však pravda, že na návštevy reštaurácie času veľa nie je. Som obyčajný chalan, ktorý si dá aj držkovú na stojaka.

