Renáta aj ďalší obyvatelia Stupavy sa na sociálnej sieti sťažujú, že tento rok je to úplná komária katastrofa. Len čo sa ocitnete v tieni, máte na sebe desiatky komárov, nemôžete byť ani na záhrade, ani ísť sa prejsť do parku či lesa, útočia aj cez deň, deti sú už celé doštípané.

Vo Vysokej pri Morave sa nedá vyjsť von

Obce v regióne Záhorského Pomoravia žiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave o zhodnotenie situácie a v prípade potvrdenia kalamitnej situácie hygienikmi zvažujú samosprávyže smy spravia mimoriadne postreky. Pre rozpočty obcí je to však vysoká položka. Mesto Stupava a starosta obce Vysoká pri Morave Dušan Dvoran svoje žiadosti zverejnili aj na sociálnej sieti. „Ak sme v roku 2019 hovorili o premnožení, tak teraz je to x-násobok,” píše Dvoran, ktorý uvádza, že v obci nie je možné sa pohybovať v exteriéri a navyše, vpichy komárov sú agresívnejšie ako po minulé roky.

V Stupave z ulice bez štípanca neodídete. Zdroj: Shutterstock

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti na území Bratislavského kraja síce eviduje zvýšený výskyt komárov, ktorý miestami dosahuje kalamitný charakter, ale upozorňuje, že nemôže vyhlasovať ani „kalamitný stav“ a ani „mimoriadnu situáciu“. „Podľa legislatívy nemá na to žiadnu právnu oporu - pričom navyše kalamitný stav vo výskyte akéhokoľvek hmyzu na území SR nie je nijako legislatívne definovaný,“vysvetlila hovorkyňa RÚVZ v Bratislave Katarína Nosálová.

Tieto lokality v Bratislave majú problém

Obyvatelia hlavného mesta si na život s komármi už zvykli, ale tento rok je situácia na niektorých miestach naozaj neúnosná. „Od začiatku sezóny s odborníkmi uskutočňujeme denný monitoring liahnísk komárov a vykonali sme už niekoľko zásahov látkou BTI a efekt s prejavil. V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. Problémové sú len druhy liahnuce sa po povodniach,” vysvetľuje hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Postrek na báze BTI síce larvy komárov zničí, ale pre iné organizmy nie je škodlivý. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Za posledný mesiac mesto vykonalo 15 zásahov v lokalitách, kde zaznamenali nadlimitný výskyt lariev komárov. Bolo to v Devíne, Rači, Malých Krasňanoch, v Rusovciach. Ošetrili aj mláky pod Prístavným mostom, problémovú konečnú zastávku MHD v Ovsišti a niekoľko ďalších miest v Petržalke a tiež vybrané lokality v Záhorskej Bystrici a Lamači.

Kto by mal zasiahnuť

Podľa hygienikov by kalamitnému premnoženiu komárov by mali brániť ľudia, obce aj štát. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva

Ľudia by sa mali pred komármi podľa ÚVZ chrániť pravidelným kosením svojich dvorov, záhrad a okolia domu, pravidelným vyprázdňovaním nádob na polievanie a likvidáciou komunálneho odpadu, najmä plechoviek, plastových fliaš, pneumatík a ďalších nádob, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej vode liahnuť komáre. Tiež umiestňovaním ochranných sietí na okná a dvere, primeraným oblečením a používaním ochranných prostriedkov.

Obce by mali dbať na pravidelné kosenie verejných priestranstiev a údržbu krovinatých porastov či likvidovanie rôznych plytkých priehlbín, v ktorých sa na jar a v lete môže zadržiavať voda. Tieto liahniská komárov podľa ÚVZ SR možno buď zaviezť zeminou a upraviť, alebo ich prehĺbiť a zarybniť. „V zarybnenej vode sa komáre neliahnu, pretože larvy a kukly komárov sú veľmi vyhľadávanou potravou pre ryby," vysvetlili odborníci. Obce tiež môžu v prípade kalamitného výskytu komárov vykonať lokálny dezinsekčný zásah.

Štát by mal podľa hygienikov v prípade kalamitného výskytu komárov vykonávať, respektíve nariadiť, celoplošnú dezinsekciu v štátnom záujme.

Nové druhy komárov

Posledné týždne na Slovensku intenzívne pršalo a to spôsobilo, že sa vyskytli aj nové druhy komárov. Tie sa liahnu priamo na stromoch a tiež na malých vodných plochách, ktoré sa nachádzajú v záhradkárskych oblastiach. Aj preto je zvýšený výskyt komárov v blízkosti lesných porastov, nielen pri riekach. „Tieto druhy komárov nevieme našimi zásahmi podchytiť,” uviedla Rajčanová s tým, že pri týchto zásahoch nie je možné úplné zničenie komárov a lariev, ale ich eliminácia na znesiteľnejšiu úroveň.

Mesto používa postrek na báze BTI, ktorý síce larvy komárov zničí, ale pre iné organizmy nie je škodlivý. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Prostriedky na báze BTI sú úspešne využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného Rakúska.

V našich podmienkach spôsobujú komárie kalamity tzv. lesné komáre – rod Aedes. Ich samičky nekladú vajíčka na hladinu vôd, ale na vlhké bahno či vlhkú zem v lužných lesoch a medzihrádzových priestoroch, ktoré sú periodicky zaplavované.

Monitoring liahnísk komárov v záplavovom území rieky Morava robí aj Bratislavská župa a tam, kde zistí zvýšený výskyt komárov, robí postreky. A to od Veľkých Levár až po Vysokú pri Morave, kde sa komáre vyskytujú najviac. „Látku BTI sme aplikovali 30. 6. a 1. 7. aj popri hrádzi v Bratislave, kde bol výskyt lariev podľa monitoringu veľmi vysoký,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

