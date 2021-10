Extravagantného Nitrana očakávali vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade Gašparoviča a Vičana z kauzy Judáš. Podľa dostupných informácií sa vraj mužom zákona nepodarilo Kabrheľa nájsť. Zvláštne vyznieva konštatovanie, že polícia dokonca ani nevie adresu jeho trvalého pobytu?! Natíska sa preto otázka, kde potom Versačeho hľadali? Záver, ktorý z toho vyplynul je taký, že ani obžalovaní, ba dokonca ani prokurátor na vypočutí exmanžela kontroverznej postavičky Nory Kabrheľovej netrvali, iniciatíva súdu teda nevyšla.

V snahe dozvedieť sa ako a kde momentálne Kabrheľ žije sme ho kontaktovali písomne i telefonicky. Najprv nereagoval, neskôr sa však ozval.

"To, že by ma policajti nemohli alebo nevedeli nájsť je nezmysel, keďže sa neskrývam, žijem bežným životom. Čo sa týka doručovania zásielok, kvôli aktuálnej situácii, mám na pošte zriadený pre svoju bezpečnosť i mojej rodiny P.O.BOX kam mi všetko doručujú. Poštu si pravidelne vyberám," vysvetľuje Kabrheľ. Výsluchu v kauze Gašparoviča a Vičana nerozumie. "Tie osoby vôbec nepoznám, nikdy som sa s nimi nestretol aj preto nechápem k čomu by som sa mal vyjadrovať," povedal Versače. Dodal, že viac k tomu nemá čo povedať. "Nakoľko niet sa k čomu vyjadrovať!" S prianím pekného dňa rozhovor následne ukončil.

Keďže o Kabrheľovi je známe, že v ostatných rokoch sa vďaka nastreleným vlasom a vyšportovanej postave výrazne zmenil, požiadali sme ho o aktuálnu fotografiu. Pri pohľade na ňu sme museli konštatovať, že nebolo by prekvapením, keby policajti pri stretnutí s ním netušili, že hovoria s Františkom Kabrheľom.