Banálna školácka chyba vás môže vyjsť v zahraničí poriadne draho, obzvlášť, ak ste na diaľnici, kde nepoznáte miestne pomery. Svoje by o tom vedel rozprávať aj kolega Lukáš, ktorý má spolu so svojou partiou negatívnu skúsenosť zo slovinskej diaľnice, kde sa im pokazilo auto.

Príjemnú náladu počas cestovania prekazila náhla porucha auta

Slovinsko je obľúbená destinácia nejedného slovenského turistu. Mladá partia cestovateľov sa vracala zo svojej dovolenky v Slovinsku, medzi nimi aj náš kolega Lukáš, keď tu zrazu príjemnú atmosféru počas cestovania vystriedali obavy z pokazeného auta. Našťastie to nemali ďaleko na najbližšie odpočívadlo, kde sa snažili problém vyriešiť. Podľa prvotných zistení po otvorení kapoty nastal problém s chladením, následkom čoho sa začal motor prehrievať. Chladiaca kvapalina však z auta netiekla, preto ju nemuseli v danom okamihu dolievať. Najťažšie však bolo zhodnotiť, či to risknú a budú pokračovať autom ďalej po diaľnici, alebo auto nechajú na odpočívadle a skúsia stopovať. Rozhodli sa pre druhý variant, už si balili veci z kufra auta, keď tu zrazu pribehol chlapík označený vestou a logom, ktorý im ponúkol pomoc s odtiahnutím vozidla aj so servisom.

Prvotné nadšenie z pomoci vystriedali obavy až úplné zúfalstvo

Po krátkom prehováraní súhlasili s odtiahnutím do servisu, veď napokon, prečo aj nie, keď už poisťovňa nepomohla, pán pôsobil seriózne, bol označený logom a ponúkol im pomoc, podobne ako to u nás v prípade núdze na diaľnici robí diaľničná patrola. Vonku bolo veľmi škaredé počasie, pršalo, fúkal silný vietor, preto sa pomoci potešili v nádeji, že sa ich problém s autom čoskoro vyrieši.

„Pre nás ako posádku auta prišlo na odpočívadlo osobné auto, ktoré nás vzalo na dohodnuté miesto do servisu. Nás kamarát Lukáš zostal čakať na odťahovku vo svojom aute, ktorá asi po pol hodine dorazila. Keď sme sa už viezli z diaľnice do servisu, napadlo nám, že si vygooglime nejaké informácie o odťahovke, ktorá nás viezla. Začal som Facebookom, a potom, čo som si prečítal, som veľmi nadšený nezostal. Chcel som si to overiť ešte na Google maps, ale zostal som priam zhrozený. Všade písali ľudia veľmi negatívne recenzie, že tá odťahovka je fake, neopravia vám auto a vypýtajú od vás mastné prachy, a ľudia písali, že sa im majú ostatní veľkým oblúkom vyhýbať. Keď som si to prečítal, prešli mi zimomriavky po tele, že čo budeme ďalej robiť, napísal som Lukášovi, ktorý už sedel medzitým v odťahovke so svojím pokazeným vozidlom. Ten už si tiež medzitým zrejme googlil informácie, pretože keď som mu poslal screen shot negatívnych recenzií, odpísal len, je to pasca. Škoda, že sme si recenzie nepozreli hneď, mohli sme predísť nepríjemnostiam,“ začína svoje rozprávanie jeden z posádky David.

Asi po hodine cesty v odťahovke sa partia mladých ocitla znova pokope, tentoraz už v areáli servisu, kde im mali auto podľa pôvodne dohodnutého plánu opravovať. Pri bránach servisu

však stretli ďalšiu partičku Slovákov z Bratislavy, ktorí im len potvrdili negatívne recenzie o servise a od opravy auta v danom servise ich odhovárali.

„Netrvalo mi dlho, aby som pochopil, že sme sa dali nachytať a že auto si v ich servise za žiadnych okolností nechcem dať opravovať. Keď som moju myšlienku povedal nahlas v autoservise, začali sa problémy,“ objasňuje story zo servisu Lukáš. Mimochodom, tá partia ďalších Slovákov, ktorí si už po „ne/opravené auto prišli“, odišla s dlhým nosom, pretože auto im nielenže neopravili, ale chceli od nich, aby im zaplatili 1 800 € zálohu za kvázi opravené auto, ktoré v skutočnosti opravené nebolo. Keďže nezaplatili a nepomohla im ani slovinská štátna polícia, auto zo servisu nedostali a nechali ho tam.