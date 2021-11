Zuzana (25) nestihla počas prvého priameho prenosu šou očkovacej lotérie v časovom limite povedať heslo zobrazené na obrazovke verejnoprávnej televízie a zdalo sa, že o výhru prišla. Lenže limit nedokázala splniť z dôvodu, že program sledovala online cez internet a pre niekoľkosekundový oneskorený signál heslo zobrazené na obrazovke v tom čase ešte nevidela.,,Zuzka, heslooo, povedz heslo!" kričali na ňu moderátori. ,,Neskoro mi to zobrazuje na internete, nemám televízor, mám len internet," hovorila zúfalá Prešovčanka. Heslo ,,Zdravé Slovensko" zakričala iba 3 sekundy po limite, keď sa jej v oneskorenom prenose zobrazilo na obrazovske. Za to však ona nemohla.

DÔKAZ O ONESKORENOM PRENOSE ŽIVÉHO VYSIELANIA CEZ INTERNET

Minister financií Igor Matovič za ňou nasledujúci deň prišiel do Prešova aj s riaditeľom verejnoprávnej televízie Jaroslavom Rezníkom, ktorá šou vysielala. Posun signálu pri internetovom online vysielaní Igor Matovič hodnotil ako problém, ktorý si dovtedy nikto neuvedomil. "Nikomu to nenapadlo. Ani v RTVS to nikomu nenapadlo, ani nám na ministerstve financií to nenapadlo, ani vám to nenapadlo a ani nikomu na Slovensku to nenapadlo," uviedol po stretnutí so Zuzanou Matovič.

Nedávno vláda rozhodla o zmene zákona v súvislosti s vyplatením náhrady očkovacej prémie z dôvodov „hodných osobitého zreteľa". Napokon však zákon stihali a parlament ho zatiaľ neschvaľoval. Zrejme preto Zuzane došla trpezlivosť.

