Aj populárna Antónia Mačingová (56), autorka knižných bestsellerov o harmonickom stravovaní, si dopraje dobré jedlo počas vianočných sviatkov. No kapustnicu, šalát i rybu si pripravuje úplne iným spôsobom. Vymyslela ich zdravú alternatívu. Vyskúšate jej recepty?

Problémy s trávením počas sviatkov nemáme z vianočných jedál, ale zo spôsobu stravovania počas celého roka! Tvrdí to propagátorka zdravého a harmonického stravovania Antónia Mačingová. Preto si pripravuje na Vianoce síce chutné, ale zdravé jedlá. “A v tejto koronavírusovej dobe treba venovať dôraz na posilnenie imunity. Ľudia si neuvedomujú, že keď sa prepchajú nezdravou stravou, poškodzujú si tenké črevo a ničia si imunitu klasickým spôsobom stravovania a miešaním piateho cez deviate. Jedia to, čo robí dobre jazyku, ale v tele to potom robí bordel,” vysvetľuje. Dodáva, že chutné jedlá, teda povestné "Nebíčko v papuľke" častokrát vytvára cintorín v tele.

Zdravé recepty vo videu TU:

Podľa nej celý fígeľ tkvie v správnej kombinácii surovín, ktoré nezaťažujú trávenie: “Ja som vytvorila recepty, aby vyzerali aj chutili ako klasické jedlá, ale aby nerobili šarapatu v tele.” Vymyslela alternatívu ku klasickému zemiakovému majonézovému šalátu. Jeho hlavnou ingredienciou je zeler. “Je neskutočne chutný, môžete si do neho dať aj majonézu a nespôsobuje tráviace ťažkosti, dokonca ho aj kombinovať so zemiakmi. Nie sú po ňom žlčníkové záchvaty,” dodáva.

Na sviatky si pripravuje “štíhlu” kapustnicu bez kapusty. Tú v polievke nahrádza kalerábom: “Kapusta nie je dobrá pre každého, niekomu spôsobuje problémy. Ale kaleráb pripravený spôsobom, akým to radím ja, nie je zaťažujúci a aj chuťou sa dá docieliť efekt kapustnice.”

Kaleráb podľa A. Mačingovej urýchľuje vylučovanie žlče a jej transport do čriev, obsahuje veľké množstvo vitamínu C,E,B, vápnik,selén, železo, zinok, kyselinu listovú a draslík. Pomôže aj pri zadržiavaní tekutín v tkanivách, chráni pred voľnými radikálmi, artériosklerózou: “Postará sa o zdravé vlasy a pokožku. Ak vám polievočka zachutí, robte si ju častejšie. Hríby potom môžete pokojne vynechať.”

Pripravuje si na sviatky aj ľahký cviklový šalát, rybu na masle alebo vyprážanú v mandľových lupienkoch. Pečie tri druhy koláčov - kokosové ježe, orechovo-vanilkové rožky a makový koláč bez múky. Pre svojich fanúšikov pripravila na budúci rok Diár osobnej premeny: “Prvý mesiac v ňom je venovaný pravde a zapisovaním si všetkého, čo cez deň zjeme. Väčšinou to každého prekvapí, koľko toho a najmä čo zobne.”