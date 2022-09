Veľká ANKETA o komunálnych a župných VOĽBÁCH: Čo chcete od starostov, primátorov a županov

Už sa to blíži! V sobotu 29. októbra rozhodneme o nových starostoch, primátoroch a županoch. Zaujíma nás, ako ste spokojní s tými súčasnými a čo by mali ich nástupcovia robiť inak. Preto sme pripravili veľkú anketu ku komunálnym a župným voľbám. Budeme radi, ak sa do nej zapojíte a poviete nám svoj názor. Traja z vás dostanú za odpovede kozmetický balíček!