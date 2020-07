S tromi malými deťmi sa sama pretĺka životom ťažko skúšaná Anka (34) z Prešova. Skončila v krízovom centre pre týrané ženy. Jej manžel o nich nemá záujem, našiel si inú. Anka deti nemá s kým nechať a tak nemôže do práce. Živoria z pár drobných. A to nie je všetko!

S Ankou Fogošovou by nechcel meniť nikto! Za svoj krátky život už prežila toľko útrap, že by to stačilo aj na tri životy. Už ako malá táto rodáčka z Vranova skončila v detskom domove po smrti starých rodičov. Otec jej zomrel, matka o ňu nemala záujem. “So sestrou nás rozdelili, ona putovala do iného domova. Dodnes o nej nič neviem, odvtedy som ju nevidela, darmo som po nej pátrala,” začína rozprávanie. Dúfala, že výdajom získa konečne blízku osobu a všety starosti si s manželom podelia a nájde konečne aj ona oporu. Lenže jej šťastie netrvalo dlho. S deťmi Kikou (14), Paľkom (10) a Peťkom (5) žije už takmer 4 roky v krízovom centre. Muž ju totiž opustil. Našiel si inú a žijú spolu na ulici, čakajú dieťa.

Anka vraví, že krízové centrum, bohužiaľ, nie je ani prvým ani posledným, kde bývajú. Jej manžel sa o deti nestará, neplatí na ne, nevie sa mu dovolať. A tak ich musí uživiť sama. Pred koronou mala prácu, no kvôli pandémii o ňu prišla. “Bola som s deťmi na maródke, dostávala som od štátu dávky. Ale už to končí, netušim, z čoho budeme žiť. S prácou to bude teraz ťažké. Deti majú prázdniny, nemám ich s kým nechať, aby som išla zarábať,” opisuje svoju komplikovanú situáciu.

Vymaniť sa z nej nebude pre ňu jednoduché. V centre môže byť totiž iba dočasne a nájsť si vlastné bývanie je pre ňu takmer nesplniteľný sen. “Ako vykryjem všetko z jedného príjmu? Školu, škôlku, byt, oblečenie pre rastúce deti, stravu. To je veľa. Nájomné v dvojizbovom byte by pre mňa bola vysoká položka. A garsónku mi nikto nedá, lebo sme štyria,” hodnotí pragmaticky s tým, že už teraz vie, že ich ďalšia zastávka bude zas len krízové centrum v inom meste.

Mladá žena dostáva 240 eur ako poplatok za ošetrovanie člena rodiny a štát jej vypláca aj 70 eur ako prídavky na dieťa. Rovnaká sumu ju stojí pobyt v centre. “Mám čo robiť, aby sme vyžili štyria z tých 240 eur,” povzdychne si. Obrátila sa na súd, ten nedávno rozhodol o výške sumy, ktorú by jej mal manžel posielať. No keďže je na ulici, nemá z čoho. Ale Anka je rozhodnutá udať ho polícii a požiadať o výživné na deti od štátu.

Nedávno Anke svitla iskierka nádeje, že by sa možno mohol nájsť niekto, kto by jej aspoň trochu podal pomocnú ruku. Lenže rýchlo zhasla. “Zistila som, že moja mama žije vo Švajčiarsku. Podarilo sa mi s ňou skontaktovať. Namiesto toho, aby mi pomohla, chcela pomoc ona odo mňa a žiadala ma, aby som ju prišla opatrovať,” uzatvára skormútene s tým, že toto trpké poznanie bolo pre ňu druhou obrovskou ranou v živote od ženy, ktorá ju už raz zavrhla.