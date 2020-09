Ako 20-ročná slečna, ktorá má celý život pred sebou, prežila Zuzana krutú nehodu, keď do nej na Vianoce vrazil autom na chodníku známy futbalista. Mamu pred nárazom zachránila tým, že ju stihla odhodiť, no schytala to ona sama. Jej šanca na prežitie bola slabá. Nevidela, nepočula, stratila čuch i chuť. Rehabilitáciou sa však dala do poriadku, vyštudovala manažment, vydala sa, kúpili s manželom dom, mala našliapnutú na skvelú kariéru, dostala pracovnú ponuku z Rakúska a chcela sa tam na istý čas s rodinou presťahovať.

Ako blesk z jasného neba však prišla nečakaná správa. V prsníku si nahmatala hrčku, lekári ju ani poriadne nechceli vyšetriť a iba jej neodbytnosťou sa zistilo, že musí podstúpiť náročnú liečbu. Rakovina!

Nasledovala okamžite náročná liečba, boli dni, keď jej bolesť paralyzovala celé telo. Pri chemoterapii totiž strácala biele krvinky a museli jej ich aktivizovať podávaním lieku injekciou. Lenže to malo za následok, že každá bunka jej tela sa snažila vyplaviť biele krvinky a to spôsobovalo, že ju bolel nielen každý sval na tele, ale ešte aj očné viečka.

“Spúšťačom ochorenia bol zrejme 17 rokov trvajúci súdny spor s futbalistom, ktorý sme s mamou prehrali. Súd sa vliekol tak dlho, že skutok už bol premlčaný. A ešte mi hrozila exekúcia za súdne trovy, museli by sme predať dom. Nakoniec sudkyňa rozhodla o ich odpustení,” začala rozprávanie Zuzana Gondoľová. Keď sa z toho s mamou ako-tak spamätali, objavilo sa u nej onkologické ochorenie a u mamy tiež!

Sú to len vlasy, je to len obočie, sú to len mihalnice, je to len bleda pokožka. Telo nespoznávam. Ale stále som to ja. Unavená, ale so vztýčenou hlavou kráčam ďalej s ľudmi, ktorí so mnou kráčať chcú. Ďakujem za každého jedného. Zdroj: archív Z. G.

Muža, ktorý jej spôsobil takmer smrť, by Zuzana nikdy nezažalovala, keby prejavil aspoň znak ľútosti. Ale dnes už iba nad tým mávne rukou. Vie, že podstatné veci v živote sú úplne iné. A túži iba po tom, aby si mohla zakopať loptu so svojimi dvomi malými synmi. A byť pri sile, aby im vládala navariť, vyzdvihnúť deti zo školy, postarať sa o nich. “Lebo pre onkologicky choré matky toto nie je samozrejmosťou. Pre bolesť a slabosť nedokážu jednoduché činnosti. Veď nevládzu prejsť pár metrov na toaletu,” vysvetlila s tým, že choré ženy netrápi zmena ich vzhťadu, vypadanie vlasov či obočia, ale dopad na rodinu. “Lenže keď sa poddá myseľ, telo ide do záhuby,” dodala so smiechom. Pri pomyslení na túto vetu sa nakopla a na posteli, na ktorej preležala hodiny v krutých bolestiach, si povedala, že sa musí odraziť od dna: “Pochopila som, že dna niet. Budete padať dovtedy, kým si pripustíte, že môžete padať!” Videla jedinú šancu, a to cestu nahor: “Odraziť sa, prijať pomoc a poprosiť si o ňu. Zavolala som kamarátke, aby mi urobila nákup. Druhej, aby mi vyzdvihla dieťa.”

Zuzana s kresbou syna, ktorý ju vidí usmievavú, s leskom v očiach a šťastnú v kruhu rodiny. Vraví, že takýto pohľad musí mať na seba aj ona sama: Urobím všetko pre to, aby moja diagnóza mala čo najmenší dopad na rodinu. Toto som si povedala pred troma rokmi. Urobím všetko pre to, aby dnešok bol raz peknou spomienkou a zajtrajšok tiež. Urobím všetko pre to, aby som napriek slzám bola na obrázku svojho syna krásnou usmievavou mamkou. Zdroj: archív Z. G.

Po odrezaní prsníka sa jej objavil nádor na ženských orgánoch, museli jej ich vyoperovať. A aby toho nebolo málo, nádor mala aj v druhom prsníku a aj o ten prišla. Teraz je v udržiavacej päťročnej liečbe, každý deň musí užívať cytostatiká. A ešte sa jej nejaký útvar objavil aj na kľúčnej kosti. No dúfa, že pôjde iba o následok dávnej nehody. A pozitívne nastavená myseľ ju ženie cez vlastnú skúsenosť pomôcť iným “onkomamkám”. Podporou, radami, chystá projekt pomoci onkologicky chorým matkám: “Lebo deti nezaujíma, že ste chorá a ležíte. Keď prídu domov, okamžite sa rozbehnú k vám. A mama musí fungovať, akokoľvek je jej fyzicky ťažko. A preto chcem pomôcť statočným ženám na ich náročnej ceste za zdravím.”

